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Болезнь и смерть Караченцова перечеркнули блестящую карьеру сына

Николай Караченцов. Фото: www.globallookpress.com
У 40-летнего сына актера была блестящая карьера. Он окончил МГИМО, был преуспевающим адвокатом. Но болезнь Николая Петровича направила жизнь совсем в другое русло.
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Андрей Караченцов никогда не хотел быть актером, как знаменитый отец, никогда не грезил сценой и экраном. Этого богемого мира он словно бы сторонился. Но ему все-таки пришлось связаться с артистами и культурой.

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Николай Петрович Караченцов актер

После несчастья со знаменитым отцом Андрей приостановил адвокатскую практику, чтобы возглавить Культурный центр Николая Караченцова – он там сегодня генеральный директор. Для наследника актера оказалось куда важнее сохранить память о знаменитом отце, нежели заниматься собственной карьерой.

Планов у Центра много – это и проведение фестиваля актерской песни имени Караченцова, и учреждение специальной премии, и даже съемки биографического сериала о жизни и смерти Николая Петровича.

"Папа уходил очень легко, я бы сказал. Не испытывал никаких мук, физической боли. Может, в какой-то степени из-за того, что были замечательные врачи и папе помогали, – рассказывал ранее Караченцов. – Ему уже было тяжело говорить, но пытался что-то сказать – открывал глаза, смотрел... Видел, что я приехал. Видно было, что ему спокойнее стало от моего приезда. Была и маска на лице, которая подавала кислород, поэтому, конечно, что-то сказать четко ему было сложно. В любом случае, мы друг друга поняли".

Караченцов с семьей. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Супруга Андрея Карачецова Ирина – врач акушер-гинеколог, доцент, кандидат медицинских наук, преподаватель РНИМУ им. Пирогова. У них, как пишет газета "Зажигай!", трое детей, младшей дочери всего два года.

Автор: Иван Губкин16 ноября 2018, 13:13
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Каким запомнился Николай Караченцов

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