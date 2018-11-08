Чем занимается овдовевшая Поргина

Почти 45 лет Людмила Поргина была рядом с Николаем Караченцовым. Всю себя она посвятила мужу после страшной аварии 13 лет назад. Людмила Андреевна отказалась от актерской карьеры и до последнего дня была рядом с Николаем Петровичем – была его ангелом-хранителем. И сегодня она учится просыпаться одна...

"В ночь после смерти Коли я вышла в лес рядом с домом и кричала, – рассказала Поргина. – А потом легла на кровать мужа. И ко мне пришла вся живность, какая была, – кошки, собаки. Только попугаи все не могли успокоиться и издавали какие-то звуки. Я поняла, что через живность Коля со мной общается и успокаивает".

"Теперь я зовусь вдовой и привыкаю к этому новому слову, – продолжила Людмила Андреевна. – К счастью, у меня есть сын, невестка, ее родители, внуки. Все они любили Колечку и, уверена, не бросят меня. Пройдет немного времени, я начну разбирать архив Коли. Сохранились пленки, документальные записи, фотографии – все надо систематизировать. Надо издать книгу воспоминаний друзей и коллег, да и мне самой есть что рассказать".

Незадолго до ухода Караченцова культурный фонд его имени отметил 15-летие. Была составлена программа развития – несколько театральных проектов и создание Фестиваля актерской песни Николая Караченцова. Многие друзья актера поддержали инициативу – помощь предложили известные композиторы Ирина Грибулина и Елена Суржикова. Все это должно быть реализовано, и без участия Людмилы Поргиной не обойтись. Наверняка появится и актерская премия Николая Караченцова, который очень любил талантливых людей и считал, что их надо поддерживать.

"Знаете, мой муж умер красиво – лежал счастливый. Последние слова его были: "Не бойся, все будет хорошо. Мы с тобой – венчанные, Господь с нами". И покинул этот мир совершенно приготовленным для рая", – рассказала вдова. Она пообещала сделать все, чтобы сохранить и продлить память о своем знаменитом муже. Он достоин.