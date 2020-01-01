Саммит НАТО

Члены альянса хотят видеть саммит в Уэльсе судьбоносным для организации
Конфронтация с Россией является смыслом существования альянса
Двухдневный саммит альянса открывается в Великобритании
Франсуа Олланд пропустил выступление Барака Обамы на конференции НАТО
Во время саммита НАТО представители от Грузии устроили шумную гулянку в отеле
В Лиссабоне стартует саммит стран НАТО, который станет самым важным за полвека
Генсек НАТО рассказал о создании систем ПРО – НАТО и России
Лавров назвал взаимовыгодным возобновление военного сотрудничества с НАТО
Канада заблокировала рассмотрение предложений России по евробезопасности
Около 20 противников НАТО получили ранения в столкновениях с полицией