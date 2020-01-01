Сбережения

Многие спешат воспользоваться выгодной конвертацией на волне высокой волатильности курса, считают эксперты
Государство не намерено финансировать накопительный компонент пенсии в ближайшие пять лет, заявили в Пенсионном фонде
Бывший столичный градоначальник получает пенсию как 30 московских бабушек одновременно
Американцы не подозревают, насколько велик разрыв в доходах рядовых и высших лиц компаний, а он исчисляется в сотнях раз
Эти деньги были изъяты в виде замороженных пенсионных накоплений
Операторы позволят абонентам раз в месяц бесплатно менять тариф
Молодые жители США перестали брать ипотеку из-за нестабильной экономики
Расходы на одного человека составили в среднем почти 31 тысячу рублей
Россияне смогут переводить деньги за границу только через российские банки
Размер пенсии в среднем будет составлять 24 тысячи рублей уже через десять лет