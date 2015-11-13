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Среда 19 августа

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Семейный бюджет

Молодым семьям дали 3,5 миллиарда на жилье

Молодым семьям дали 3,5 млрд
Премьер-министр России подписал распоряжение о распределении субсидии в объеме 3,56 миллиарда рублей для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Объем выплат для каждой пары должен составлять не менее 30% от расчетной стоимости жилья. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило документ, предусматривающий распределение в 2016 году 3,56 миллиарда рублей в 65 субъектах страны, предназначенных молодым семьям для приобретения или строительства жилья.

Россияне не хотят получать деньги на халяву

Россияне не хотят получать деньги на халяву
Результаты последних социологических опросов удивили исследователей. Оказывается, жители России не хотят получать зарплату и при этом не работать. 77% опрошенных уверены, что трудиться нужно хотя бы просто для того, чтобы развиваться и самореализовываться, даже если есть альтернативные источники дохода. Исследовательский центр крупного портала по поиску работы провел социологический опрос среди россиян.

У россиян выросли пенсии

У россиян выросли пенсии
С 1 февраля 2016 года социальные выплаты в России были значительно увеличены. На эти цели Министерству труда потребовалось около 30 миллиардов рублей. Размер среднегодовой страховой пенсии по старости в 2016 году составит 13132 рубля. Второй месяц 2016 года встретил россиян радостными новостями: вступило в силу постановление правительства, согласно которому размер социальных выплат должен быть увеличен на 7%.

В США сорван джекпот на $1,5 миллиарда

В США сорван джекпот на $1,5 млрд
В США был разыгран крупнейший в истории мирового лотерейного бизнеса джекпот в размере 1,5 миллиарда долларов. Имя обогатившегося счастливчика пока не называется, однако известно, что выигрышный билет был продан в магазине торговой сети 7-Eleven в калифорнийском городе Чино-Хиллс. Шансы на получение самого крупного в истории мирового лотерейного бизнеса джекпота в 1,5 миллиарда долларов составляли всего 1 к 292 миллионам.

В России увеличат материнский капитал

В России увеличат материнский капитал
Министерство труда разработало законопроект, согласно которому размер материнского капитала будет индексироваться по фактической инфляции. По предварительным оценкам, в 2017 году сумма составит 480 тысяч рублей, а в 2018 – более полумиллиона. Проект Министерства труда предполагает индексацию материнского капитала в два этапа – в 2017 и 2018 годах.

Многодетным семьям выделили миллиард

Многодетным семьям выделили миллиард
Правительство России выделило почти миллиард рублей на ежемесячные выплаты многодетным семьям. Это решение связано как с увеличением числа тех, кто имеет право на выплаты, так и с ростом прожиточного минимума. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении субсидий на ежемесячные выплаты многодетным семьям, сообщает "360 Подмосковье".

В мире стартовала "черная пятница"

В мире стартовала "черная пятница"
В США стартовал сезон предрождественских распродаж. В это время товары можно приобрести с огромной скидкой. Россия переняла традицию "черной пятницы" и проводит ее уже третий год подряд. В США стартовал сезон распродаж.

Маткапитал разрешат тратить на лечение

Маткапитал разрешат тратить на лечение
Министерство труда и социальной защиты подготовило постановление правительства, утверждающее перечень товаров и услуг, которые могут приобрести родители детей-инвалидов на средства материнского капитала. В частности, эти деньги можно будет потратить на реабилитационные мероприятия и спортивный инвентарь. Министерство труда и социальной защиты подготовило финальный вариант постановления правительства, утверждающий перечень товаров и услуг, которые могут приобрести родители детей-инвалидов из средств материнского капитала.

На что россияне тратят маткапитал

На что россияне тратят маткапитал
Российские семьи стали чаще тратить материнский капитал на образование своих детей. Эксперты связывают это с кризисом на рынке недвижимости. Россияне стали чаще тратить материнский капитал на обучение своих детей.

Что ждет маткапитал в 2016 году

Что ждет маткапитал в 2016 году
Размер материнского капитала в 2016 году останется на том же уровне и составит 453 тысячи рублей. В Совете Федерации наряду с этим обсуждают возможности расширения направлений, на которые могут быть потрачены данные средства. Размер материнского капитала не изменится и останется на уровне 2015 года.

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