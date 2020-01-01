Семейный бюджет

Выделенные правительством субсидии должны помочь семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий
Даже имея стабильный источник заработка, 77% респондентов предпочтут оставаться трудоустроенными
Для индексации социальных выплат потребуется 30 миллиардов рублей из бюджета, подсчитали в Минтруде
Имя счастливчика пока не называется, однако известно, что выигрышный билет был продан в городе Чино-Хиллс
Индексация выплат за второго и следующих детей произойдет дважды – в 2017 и 2018 годах
Решение связано как с увеличением числа тех, кто имеет право на выплаты, так и с ростом прожиточного минимума
В США начался сезон предрождественских распродаж, во время которого товары можно купить с огромной скидкой
Минтруд подготовил перечень товаров, которые родители детей-инвалидов могут купить за счет государства
Семьи стали чаще вкладывать деньги в образование своих детей, так как на рынке недвижимости наблюдается кризис
В Совете Федерации обсуждают возможности расширения направлений, на которые могут быть потрачены деньги