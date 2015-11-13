Семейный бюджет

Что ждет маткапитал в 2016 году

Размер материнского капитала в 2016 году останется на том же уровне и составит 453 тысячи рублей. В Совете Федерации наряду с этим обсуждают возможности расширения направлений, на которые могут быть потрачены данные средства. Размер материнского капитала не изменится и останется на уровне 2015 года.