Семейный бюджет

Премьер-министр России подписал распоряжение о распределении субсидии в объеме 3,56 миллиарда рублей для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Объем выплат для каждой пары должен составлять не менее 30% от расчетной стоимости жилья. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило документ, предусматривающий распределение в 2016 году 3,56 миллиарда рублей в 65 субъектах страны, предназначенных молодым семьям для приобретения или строительства жилья.