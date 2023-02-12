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Страшнее коронавируса: найдена стремительно распространяющаяся смертельная болезнь

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Против этого вируса нет таблеток.

В 2020-м году мир сокрушил смертельно опасный новый вид недуга – коронавирус. От него не было ни лекарств, ни прививок, но он косил людей одного за другим, и тем страшнее казался. Когда-то неизвестное слово ковид превратилось в притчу во языцах. Но как выяснилось, есть в мире болезни страшнее коронавируса.

В февральском выпуске журнала "Оракул" рассказывается о смертельно опасной болезни, которая распространяется на генетическом уровне, и выпутаться из осложнений которой пактически невозможно. Она затягивает в свою воронку целые поколения и коллективы, а устоять удается только самым сильным индивидам.

Вирус несчастья – реальный недуг, которым, оказывается, легче и проще заразиться, чем коронавирусом. Как выяснилось, привычка быть несчастным может передаваться из поколения в поколение, а последствия могут быть необратимыми вплоть до летального исхода.

Если в вашем окружении есть токсичные люди, которые постоянно ругаются, жалуются и ноют — бегите. И как можно дальше. Постарайтесь исключить с ними общение, а если это невозможно, то хотя бы мойтесь после каждой встречи, пишет автор статьи.

Еще один метод спасения – встречаться с такими персонажами на природе, возле реки или в парке, где есть открытое пространство и свежий воздух. Если постоянно терпеть негатив от окружающих, можно подорвать психическое здоровье, на фоне этого коронавирус и впрямь кажется не таким ужасным.

12 февраля 2023, 23:07
Вирус. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Оракул"✓ Надежный источник

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