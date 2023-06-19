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Понедельник 19 июня

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"Прививки не защищают": врач о побочном эффекте коронавируса

"Прививки не защищают": врач о побочном эффекте коронавируса
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Коронавирус в России никуда не исчез, хотя говорить о нем стали значительно меньше. Терапевт Алексей Хухрев объяснил, почему сегодня COVID-19 продолжает угрожать человечеству.

В далеком 2019 году россияне даже не догадывались о череде проблем, которые вскоре унесли жизни и подорвали здоровье огромного количества людей. За последние несколько лет все стало иначе, и сегодня уже совершенно ясно, что расплата за новую реальность оказалась слишком высокой. При этом в круговороте ежедневных забот нужно понимать, что коронавирус в России по-прежнему остается опасным.

Пандемия официально завершилась 5 мая 2023 года. Со временем новостей о COVID-19 стало меньше, да и паникуют на этот счет теперь менее активно. Врач Алексей Хухрев назвал "мутной водой" период массового ажиотажа, когда все боялись заразиться. По его словам, за счет неоднозначной ситуации некоторые предприимчивые личности сколотили миллиарды.

А в действительности, отмечает медик, коронавирус в России, да и вообще в мире получил предсказуемое развитие — мутировал. Из-за этого возник побочный эффект — отсутствие возможности у человека обезопасить себя от COVID-19 на 100%.

"Прививки сейчас практически не защищают. С антителами так же болеют, как и без антител", — цитирует эксперта портал "Царьград". Терапевт полагает, что с коронавирусом человечество не попрощается никогда.

Впрочем, сегодня ситуация с COVID-19 выглядит не слишком пугающей: по статистике смертельных исходов стало значительно меньше, чем в разгар пандемии. К тому же, кроме коронавируса, в России полно других тяжелых инфекций, не говоря уже о раке и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Так что страх подхватить заразу лучше преобразовать в заботу о своем здоровье. Например, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", необходимо спать по 7-8 часов. Если пренебрегать этим правилом, организм ослабнет, а сниженный иммунитет — это мишень и для коронавируса, и для множества других угроз XXI века.

19 июня 2023, 22:44
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Царьград• Требует проверки

Фоторепортаж

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица Валерия. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Бедрос Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Гоша Куценко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица Слава. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Диана Арбенина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Диана Гурцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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