ЧП в полиции

В Туапсе шесть полицейских уволены после драки на улице города
Известно, что полицейские нанесли потерпевшему почти 80 ударов ножом
Уволено руководство ОМВД в Москве, экс-сотрудников которого подозревают в убийстве
Пьяный капитан полиции тяжело ранил подполковника в Бурятии
Полицейский, задержанный в Москве с килограммом кокаина, арестован
Замначальника главка МВД уволили после аварии с участием полицейского
На Урале начальник пытался заставить участкового выйти работать в выходной
Полицейского уволили задним числом после того, как он совершил преступление
Под Воронежем полицейских обвиняют в доведении до самоубийства и избиении
Слушания по делу экс-начальника ГИБДД пройдут в особом порядке