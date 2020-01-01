Россияне возмущены новой Карениной
Телеведущая эмоционально сообщила, что провела бессонную ночь
Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова произвел настоящий фурор
Dni.Ru вспоминают лучшие экранизации легендарного романа Толстого
В Москве состоялась церемония вручения театральной награды "Золотая маска"
Бессмертный роман Льва Толстого экранизировали несколько раз
Режиссер "Анны Карениной" даже выкинул актера из "листа ожидания"
Реакция отца актрисы была еще более эмоциональной
Пользователи социальных сетей раскритиковали новую экранизацию легендарного романа
Актеру не понравилась игра коллег в сериале "Анна Каренина"
Актриса рассказала о своей роли в новом телепроекте "Анна Каренина. История Вронского"