Россияне возмущены новой Карениной

Боярская потеряла дар речи на съемках

Новая премьера Первого канала обещает порадовать миллионы зрителей. Сериал Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" выйдет на телеэкраны уже 17 апреля. В главной роли на радость поклонникам выступила Елизавета Боярская. Впервые за долгое время актриса дала интервью, в котором рассказала об отношении к творчеству Льва Толстого, о новом прочтении "Анны Карениной" и о своих впечатлениях от съемок. "Да, я мечтала об этой роли, мне очень нравится это произведение", – призналась Елизавета корреспонденту "Известий", добавив, что изначально с удивлением восприняла новость о новой экранизации Льва Толстого.