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Среда 19 августа

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Россияне возмущены новой Карениной

Вокруг нашумевшего сериала "Анна Каренина" разразился крупный скандал. Работу Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева, которые исполнили главные роли, раскритиковали зрители и коллеги.

Меньшова закричала из-за Боярской

Меньшова закричала из-за Боярской
Ведущая шоу "Наедине со всеми" Юлия Меньшова сообщила в социальной сети Facebook, что провела бессонную ночь из-за сериала "Анна Каренина". Телезвезда буквально прокричала в интернет-пространство, что Лиза Боярская великолепна. Складывается впечатление, что вся страна сейчас обсуждает многосерийную драму режиссера Карена Шахназарова, которую он снял по мотивам легендарного романа Льва Толстого.

Почему Боярская прекрасна в роли Анны Карениной

Почему Боярская прекрасна в роли Анны Карениной
Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" вызвал широкий общественный резонанс. Кинокритики и зрители не устают спорить между собой: справилась ли с ролью главной героини 31-летняя Елизавета Боярская. Несмотря на многочисленные осуждающие отзывы, большинство знатоков все же признают, что талант актрисы бесспорен. Dni.Ru предлагают вспомнить все самые яркие роли Елизаветы. Она впервые появилась на экране еще в возрасте 15 лет, снявшись в популярном детективном сериале "Агент национальной безопасности".

Почему Татьяну Самойлову называют лучшей Анной Карениной

Почему Татьяну Самойлову называют лучшей Анной Карениной
Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" наделал немало шума. И зрители, и кинокритики не устают спорить о том, справилась ли Елизавета Боярская с непростым образом. За последние сто лет режиссеры всего мира не раз вдохновлялись легендарным романом Толстого, но одной из лучших исполнительниц роли главной героини по праву считается Татьяна Самойлова. Грета Гарбо стала одной из первых актрис, которым блестяще удалось вжиться в образ страстной и терзающейся героини.

Боярская после скандала пришла на премию

Боярская после скандала пришла на премию
В Москве в академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялось торжественное вручение национальной театральной премии "Золотая маска". 23-ю церемонию впервые вел новый президент жюри актер Игорь Костолевский. Одной из главных героинь вечера стала Елизавета Боярская.

Самые яркие Анны Каренины в кино

Самые яркие Анны Каренины в кино
Бессмертный роман Льва Толстого "Анна Каренина" экранизировали несколько раз, но, пожалуй, лишь в прочтении Карена Шахназарова это произведение получило такое большое количество негативных отзывов.

Меньшов помог Шахназарову с Матвеевым

Меньшов помог Шахназарову с Матвеевым
Режиссер нашумевшего сериала "Анна Каренина" Карен Шахназаров высказался об исполнителе роли Вронского Максиме Матвееве. Оказывается, муж Лизы Боярской мог и не сыграть в драме. Режиссер "Анны Карениной" сообщил, что на этапе кастингов он даже выкинул Матвеева из "листа ожидания" и рассматривал других актеров на роль Вронского.

Мама прорыдала шесть часов из-за Лизы Боярской

Мама прорыдала шесть часов из-за Лизы Боярской
Исполнительница главной роли в нашумевшем сериале "Анна Каренина" Лиза Боярская рассказала, как ее близкие оценили первые серии драмы, вышедшие на канале "Россия". По словам актрисы, ее мама прорыдала шесть часов. Отец Елизаветы, знаменитый российский актер театра и кино Михаил Боярский посмотрел вместе со всей страной первые две серии "Анны Карениной" режиссера Карена Шахназарова в телеэфире.

Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"

Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Пользователи социальных сетей раскритиковали новую экранизацию "Анны Карениной" в исполнении Карена Шахназарова. Телезрители недовольны как художественным оформлением, так и актерской игрой. Особенно много критических замечаний досталось Елизавете Боярской.

Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева

Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
Звездный критик Станислав Садальский в свойственной ему ироничной манере жестко раскритиковал исполнителей главных ролей в сериале "Анна Каренина" Лизу Боярскую и Максима Матвеева. Артист назвал ленту Карена Шахназарова провалом. На телеканале "Россия 1" вышли первые серии нашумевшей драмы "Анна Каренина".

Боярская потеряла дар речи на съемках

Боярская потеряла дар речи на съемках
Новая премьера Первого канала обещает порадовать миллионы зрителей. Сериал Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" выйдет на телеэкраны уже 17 апреля. В главной роли на радость поклонникам выступила Елизавета Боярская. Впервые за долгое время актриса дала интервью, в котором рассказала об отношении к творчеству Льва Толстого, о новом прочтении "Анны Карениной" и о своих впечатлениях от съемок. "Да, я мечтала об этой роли, мне очень нравится это произведение", – призналась  Елизавета корреспонденту "Известий", добавив, что изначально с удивлением восприняла новость о новой экранизации Льва Толстого.

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