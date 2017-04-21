Почему Боярская прекрасна в роли Анны Карениной
Она впервые появилась на экране еще в возрасте 15 лет, снявшись в популярном детективном сериале "Агент национальной безопасности". Но настоящая слава пришла к Боярской несколько позже. После выхода на большой экран фильма Аллы Суриковой "Вы не оставите меня". Роль сумасбродной актрисы Верочки в экранизации легендарного произведения Сергея Ашкенази заставила ведущих кинокритиков в один голос заговорить о 20-летней Елизавете.
Настоящая слава обрушилась на нее после участия в съемках комедийной мелодрамы Тимура Бекмамбетова "Ирония судьбы. Продолжение". Поговаривают, что сама Барбара Брыльска одобрила выбор режиссера. Ведь Боярская как никто подходила на роль дочери Нади.
Анна Тимерева в легендарном фильме "Адмиралъ" тоже мало кого оставила равнодушным. Как и сегодня, многие спорили: справилась ли Елизавета с образом светской и изнеженной дамы.
Если вы полагаете, что к Боярской напрочь приклеился образ романтичной и чувственной героини, то глубоко заблуждаетесь. Сыграв в 2012 году роль злой и глуповатой сестрицы Полины в комедийной мелодраме Антона Борматова "Zолушка", Елизавета в очередной раз доказала, что она – разноплановая и талантливая актриса.
Художественный фильм Александра Котта "Клуши" с первого кадра покорил зрителей своей непередаваемой атмосферой и жизненным сюжетом. И вновь Боярская показала себя как талантливая и яркая артистка. Ведь ей досталась одна из самых спорных ролей – свидетельницы невесты.
Удачный кинодуэт с неподражаемым Данилой Козловским в семейной драме "Статус: Свободен" только закрепил невероятный успех актрисы. Девушка бросает вас из-за стоматолога? Ни в коем случае не отпускайте ее.
Роль главного врача в сериале "Пьяная фирма" вызвала многочисленные восторги среди поклонников Боярской. Ведь на сей раз актриса предстала в непривычном для всех роковом образе женщины-вамп.
Вы все еще не уверены, стоит ли посмотреть "Анну Каренину" с Елизаветой Боярской? Тогда прислушайтесь к самому Карену Шахназарову и ряду ведущих критиков. Все они утверждают, что актриса "сделала все так, как надо". А недовольства тех, кто представлял Анну "совершенно другой", нисколько не помешают успеху экранизации.
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