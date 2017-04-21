Почему Боярская прекрасна в роли Анны Карениной

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Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" вызвал широкий общественный резонанс. Кинокритики и зрители не устают спорить между собой: справилась ли с ролью главной героини 31-летняя Елизавета Боярская. Несмотря на многочисленные осуждающие отзывы, большинство знатоков все же признают, что талант актрисы бесспорен. Dni.Ru предлагают вспомнить все самые яркие роли Елизаветы.

Продолжение: Меньшова закричала из-за Боярской
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Она впервые появилась на экране еще в возрасте 15 лет, снявшись в популярном детективном сериале "Агент национальной безопасности". Но настоящая слава пришла к Боярской несколько позже. После выхода на большой экран  фильма Аллы Суриковой "Вы не оставите меня".  Роль сумасбродной актрисы Верочки в экранизации легендарного произведения Сергея Ашкенази заставила ведущих кинокритиков в один голос заговорить о 20-летней Елизавете.

Настоящая слава обрушилась на нее после участия в съемках комедийной мелодрамы Тимура Бекмамбетова "Ирония судьбы. Продолжение". Поговаривают, что сама Барбара Брыльска одобрила выбор режиссера. Ведь Боярская как никто подходила на роль дочери Нади.

Анна Тимерева в легендарном фильме "Адмиралъ" тоже мало кого оставила равнодушным. Как и сегодня, многие спорили: справилась ли Елизавета с образом светской и изнеженной дамы. 

Если вы полагаете, что к Боярской напрочь приклеился образ романтичной и чувственной героини, то глубоко заблуждаетесь. Сыграв в 2012 году роль злой и глуповатой сестрицы Полины в комедийной мелодраме Антона Борматова "Zолушка", Елизавета в очередной раз доказала, что она – разноплановая и талантливая актриса.

Елизавета Боярская. Кадр из фильма "Zолушка"

Художественный фильм Александра Котта "Клуши" с первого кадра покорил зрителей своей непередаваемой атмосферой и жизненным сюжетом. И вновь Боярская показала себя как талантливая и яркая артистка.  Ведь ей досталась одна из самых спорных ролей – свидетельницы невесты.

Елизавета Боярская. Кадр из фильма "Клуши"

Удачный кинодуэт с неподражаемым Данилой Козловским в семейной драме "Статус: Свободен" только закрепил невероятный успех актрисы. Девушка бросает вас из-за стоматолога? Ни в коем случае не отпускайте ее.

Роль главного врача в сериале "Пьяная фирма" вызвала многочисленные восторги среди поклонников Боярской. Ведь на сей раз актриса предстала в непривычном для всех роковом образе женщины-вамп.

Вы все еще не уверены, стоит ли посмотреть "Анну Каренину" с Елизаветой Боярской? Тогда прислушайтесь к самому Карену Шахназарову и ряду ведущих критиков. Все они утверждают, что актриса "сделала все так, как надо".  А недовольства тех, кто представлял Анну "совершенно другой", нисколько не помешают успеху экранизации.

Автор: Андрей Петрунян21 апреля 2017, 11:25
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Самые яркие Анны Каренины в кино

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