Почему Боярская прекрасна в роли Анны Карениной

Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" вызвал широкий общественный резонанс. Кинокритики и зрители не устают спорить между собой: справилась ли с ролью главной героини 31-летняя Елизавета Боярская. Несмотря на многочисленные осуждающие отзывы, большинство знатоков все же признают, что талант актрисы бесспорен. Dni.Ru предлагают вспомнить все самые яркие роли Елизаветы.

Она впервые появилась на экране еще в возрасте 15 лет, снявшись в популярном детективном сериале "Агент национальной безопасности". Но настоящая слава пришла к Боярской несколько позже. После выхода на большой экран фильма Аллы Суриковой "Вы не оставите меня". Роль сумасбродной актрисы Верочки в экранизации легендарного произведения Сергея Ашкенази заставила ведущих кинокритиков в один голос заговорить о 20-летней Елизавете.

Настоящая слава обрушилась на нее после участия в съемках комедийной мелодрамы Тимура Бекмамбетова "Ирония судьбы. Продолжение". Поговаривают, что сама Барбара Брыльска одобрила выбор режиссера. Ведь Боярская как никто подходила на роль дочери Нади.

Анна Тимерева в легендарном фильме "Адмиралъ" тоже мало кого оставила равнодушным. Как и сегодня, многие спорили: справилась ли Елизавета с образом светской и изнеженной дамы.

Если вы полагаете, что к Боярской напрочь приклеился образ романтичной и чувственной героини, то глубоко заблуждаетесь. Сыграв в 2012 году роль злой и глуповатой сестрицы Полины в комедийной мелодраме Антона Борматова "Zолушка", Елизавета в очередной раз доказала, что она – разноплановая и талантливая актриса.

Художественный фильм Александра Котта "Клуши" с первого кадра покорил зрителей своей непередаваемой атмосферой и жизненным сюжетом. И вновь Боярская показала себя как талантливая и яркая артистка. Ведь ей досталась одна из самых спорных ролей – свидетельницы невесты.

Удачный кинодуэт с неподражаемым Данилой Козловским в семейной драме "Статус: Свободен" только закрепил невероятный успех актрисы. Девушка бросает вас из-за стоматолога? Ни в коем случае не отпускайте ее.

Роль главного врача в сериале "Пьяная фирма" вызвала многочисленные восторги среди поклонников Боярской. Ведь на сей раз актриса предстала в непривычном для всех роковом образе женщины-вамп.

Вы все еще не уверены, стоит ли посмотреть "Анну Каренину" с Елизаветой Боярской? Тогда прислушайтесь к самому Карену Шахназарову и ряду ведущих критиков. Все они утверждают, что актриса "сделала все так, как надо". А недовольства тех, кто представлял Анну "совершенно другой", нисколько не помешают успеху экранизации.