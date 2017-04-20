Почему Татьяну Самойлову называют лучшей Анной Карениной

Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" наделал немало шума. И зрители, и кинокритики не устают спорить о том, справилась ли Елизавета Боярская с непростым образом. За последние сто лет режиссеры всего мира не раз вдохновлялись легендарным романом Толстого, но одной из лучших исполнительниц роли главной героини по праву считается Татьяна Самойлова.

Грета Гарбо стала одной из первых актрис, которым блестяще удалось вжиться в образ страстной и терзающейся героини. "Любовь" режиссера Эдмунда Гулдинга и сегодня по праву признается культовой экранизацией "Анны Карениной".

К слову, Гарбо выступила в роли Анны не один раз. Американский режиссер Кларенс Браун настолько был восхищен Гретой в образе героини Толстого, что в 1935 году пригласил ее вновь принять участие в съемках "Карениной". На сей раз партнером Гарбо по фильму стал неподражаемый Фредрик Марч. Сама актриса в интервью не раз признавалась, что фильм Брауна стал ее самой любимой работой. Однако нашлись критики с полностью противоположным мнением. Сценаристов и Грету упрекнули в излишней импровизации и "полностью искаженных" диалогах в сюжете.

Если мы, читая "Анну Каренину", чаще всего представляем в образе главной героини Татьяну Самойлову, то англичане – исключительно Вивьен Ли. Вы еще не смотрели фильм Жюльена Дювивье? Напрасно.



Широкоформатный художественный фильм Александра Зархи в 1967 году по-настоящему восхитил многих мировых критиков. Татьяна Самойлова в образе Анны Карениной и Василий Лановой в роли Вронского с первого кадра заставили зрителей поверить в происходящее на экране. Секрет успеха экранизации не только в неповторимом актерском таланте Самойловой. Автор сценария Василий Катанян в своей работе руководствовался главным принципом: лучший сценарий – это роман Толстого. И на съемочной площадке не стоит углубляться в порой не нужную импровизацию. Ведь лучший сценарист и импровизатор – именно Лев Николаевич.

Мало кто знает, что в России есть еще одна "Анна Каренина", которая словно сошла со страниц романа. И это Майя Плисецкая. Фильм-балет Маргариты Пилихиной в 1974 году вызвал немало спорных суждений. Кинокритикам был непривычен подобный формат экранизации классики, но в итоге они сошлись в одном: Майя Михайловна вжилась в образ неверной жены лучше многих звезд мирового кинематографа.

Жаклин Биссет, исполнившая роль Анны в "Карениной" Саймона Лэнгтона, не раз называли "второй Самойловой". Звезда "Дикой Орхидеи" действительно прекрасно справилась со сложным образом героини. И все благодаря любви Жаклин к русской классике.

Пожалуй, Кира Найтли пять лет назад вызвала не меньше споров среди кинокритиков, нежели Елизавета Боярская. Кто-то упрекал голливудскую диву в излишней "холодности", а кто-то – в том, что она "не похожа" на Анну. И все же фильм имел немалый успех в мировом кинопрокате.