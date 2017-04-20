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Почему Татьяну Самойлову называют лучшей Анной Карениной

Татьяна Самойлова. Кадр из фильма "Анна Каренина"
Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" наделал немало шума. И зрители, и кинокритики не устают спорить о том, справилась ли Елизавета Боярская с непростым образом. За последние сто лет режиссеры всего мира не раз вдохновлялись легендарным романом Толстого, но одной из лучших исполнительниц роли главной героини по праву считается Татьяна Самойлова.
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Грета Гарбо стала одной из первых актрис, которым блестяще удалось вжиться в образ страстной и терзающейся героини. "Любовь" режиссера Эдмунда Гулдинга и сегодня по праву признается культовой экранизацией "Анны Карениной".

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К слову, Гарбо выступила в роли Анны не один раз. Американский режиссер Кларенс Браун настолько был восхищен Гретой в образе героини Толстого, что в 1935 году пригласил ее вновь принять участие в съемках "Карениной". На сей раз партнером Гарбо по фильму стал неподражаемый Фредрик Марч. Сама актриса в интервью не раз признавалась, что фильм Брауна стал ее самой любимой работой. Однако нашлись критики с полностью противоположным мнением. Сценаристов и Грету упрекнули в излишней импровизации и "полностью искаженных" диалогах в сюжете.

Грета Гарбо. Кадр из фильма "Любовь"

Если мы, читая "Анну Каренину", чаще всего представляем в образе главной героини Татьяну Самойлову, то англичане – исключительно Вивьен Ли. Вы еще не смотрели фильм Жюльена Дювивье? Напрасно.

Широкоформатный художественный фильм Александра Зархи в 1967 году по-настоящему восхитил многих мировых критиков. Татьяна Самойлова в образе Анны Карениной и Василий Лановой в роли Вронского с первого кадра заставили зрителей поверить в происходящее на экране. Секрет успеха экранизации не только в неповторимом актерском таланте Самойловой. Автор сценария Василий Катанян в своей работе руководствовался главным принципом: лучший сценарий – это роман Толстого. И на съемочной площадке не стоит углубляться в порой не нужную импровизацию. Ведь лучший сценарист и импровизатор – именно Лев Николаевич.

Мало кто знает, что в России есть еще одна "Анна Каренина", которая словно сошла со страниц романа. И это Майя Плисецкая. Фильм-балет Маргариты Пилихиной в 1974 году вызвал немало спорных суждений. Кинокритикам был непривычен подобный формат экранизации классики, но в итоге они сошлись в одном: Майя Михайловна вжилась в образ неверной жены лучше многих звезд мирового кинематографа.

Жаклин Биссет, исполнившая роль Анны в "Карениной" Саймона Лэнгтона, не раз называли "второй Самойловой". Звезда "Дикой Орхидеи" действительно прекрасно справилась со сложным образом героини. И все благодаря любви Жаклин к русской классике. 

Пожалуй, Кира Найтли пять лет назад вызвала не меньше споров среди кинокритиков, нежели Елизавета Боярская. Кто-то упрекал голливудскую диву в излишней "холодности", а кто-то – в том, что она "не похожа" на Анну. И все же фильм имел немалый успех в мировом кинопрокате.

Автор: Андрей Петрунян20 апреля 2017, 11:17
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Самые яркие Анны Каренины в кино

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