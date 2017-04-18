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Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева

Максим Матвеев и Лиза Боярская. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Звездный критик Станислав Садальский в свойственной ему ироничной манере жестко раскритиковал исполнителей главных ролей в сериале "Анна Каренина" Лизу Боярскую и Максима Матвеева. Артист назвал ленту Карена Шахназарова провалом.

Продолжение: Мама прорыдала шесть часов из-за Лизы Боярской
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На телеканале "Россия 1" вышли первые серии нашумевшей драмы "Анна Каренина". По задумке создателей фильма, историю всепоглощающей любви и трагической гибели Карениной спустя 28 лет расскажет возлюбленный Анны — Алексей Кириллович Вронский — ее сыну, Сергею Каренину.

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Карен Шахназаров на роль главной героини взял Лизу Боярскую, а Вронского сыграл ее муж Максим Матвеев. Станислав Садальский в своем эмоциональном сообщении в Instagram дал понять, что считает выбор режиссера ошибкой. 

"Дворовые графа льва Толстого захотели снять киношку.... ощущение от просмотра "Анны Карениной". То, что на роли главных героев взяли супружескую пару, на пользу фильму не пошло: взаимная усталость друг от друга чувствуется с самого начала. Грусть, тоска и обреченность ... Старые песни о главном!" – не скрывает своего разочарования Садальский.

Станислав во время просмотра не верил задействованным в картине артистам. "Изображают аристократов в дорогих интерьерах. Актеры совершенно не способны погрузиться в эпоху, сыграть характеры. Оба ходячие схемы. Что удивило, еще и не способны изобразить любовь. Химии абсолютно не наблюдается. Очередной провал Шахназарова удался!" – резюмировал свою критическую заметку актер.

Ранее сама Боярская признавалась, что съемки в драме стали для них с Матвеевым одновременно и испытанием, и большой удачей. "Совсем скоро на канале Россия состоится премьера очень важного для нас с @maxim_matveev_фильма "Анна Каренина", – сообщила в своем микроблоге актриса. – Полгода подготовки, девять месяцев съемок. Переживания, победы, вдохновение, усталость, отчаяние, смех, слезы, нервы, сложно сказать сколько всего нам пришлось пережить и прожить за это время. И нельзя не признаться, что это было одно из самых интересных и ярких "путешествий" и "погружений" в нашей жизни, которое мы будем помнить всегда!"

Реквизиторы, работавшие над новой "Анной Карениной", потрудились на славу. "Лепнины, лестницы, росписи, потолки, паркеты, камины, каждая деталь, каждая дверная ручка и канделябр, все результат колоссальных усилий, золотых рук, безупречного вкуса и выдающегося таланта! Безумно красиво, подлинно, осмысленно и изысканно!!! Спасибо вам за ваш талант и труд!!!" – поблагодарила всех причастных к созданию ленты Лиза.

Кадр из сериала

Конечно, она многого опасалась. И того, что экранизаций Толстого в последнее время "слишком много", и нелестных сравнений с Татьяной Самойловой, исполнившей роль Карениной в фильме Александра Зархи. Однако все страхи оказались напрасными.

"Это было большое профессиональное счастье. Все случилось, как было задумано, как мы – Максим Матвеев в роли Вронского, Виталий Кищенко в роли Каренина, я – Анна и, конечно, режиссер Карен Георгиевич Шахназаров – сочинили, прочувствовали и прожили", – осталась довольна результатами проделанной работы актриса.

Кадр из сериала

Как писали Dni.Ru, чтобы воссоздать истинную атмосферу романа, на съемках были установлены люстры того времени. Режиссер Карен Шахназаров рассказывал журналистам, что каждые 20-30 минут съемочный процесс приходилось останавливать, но игра, в прямом смысле этого выражения, стоила свеч.

Автор: Иннокентий Звездинский18 апреля 2017, 18:40
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