Боярская после скандала пришла на премию

В Москве в академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялось торжественное вручение национальной театральной премии "Золотая маска". 23-ю церемонию впервые вел новый президент жюри актер Игорь Костолевский.

Одной из главных героинь вечера стала Елизавета Боярская. Вероятно, скандальная история вокруг сериала "Анна Каренина", где актриса исполнила главную роль, никак не сказалась на ее настроении. В шикарном сером платье с глубоким декольте Боярская прекрасно выглядела и держалась очень уверенно.

Что касается победителей премии, то лучшей драматической постановкой был назван спектакль "Русский роман", передает ТАСС. Впервые в истории "Золотой маски" была вручена премия в номинации "Лучшая работа драматурга". Ее получил литовский драматург Марюс Ивашкявичюс за сценарий для "Русского романа".

Статуэтку за исполнение лучшей главной женской роли в этом спектакле получила народная артистка Евгения Симонова. Лучшим исполнителем мужской роли в драматической номинации был признан Данила Козловский за роль Гамлета в интерпретации Льва Додина.

Почетные премии были вручены живым легендам театрального искусства – художественному руководителю МХТ им. А.П. Чехова Олегу Табакову и актеру Театра имени Вахтангова Владимиру Этушу. Зал приветствовал артистов стоя.

Напомним, ранее вокруг нашумевшего сериала "Анна Каренина" разразился крупный скандал. Станислав Садальский жестко раскритиковал работу Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева, которые исполнили главные роли.

Актер заметил, что семейной паре не удалось передать характеры героев и погрузиться в атмосферу их времени. Кроме того, по мнению Садальского, по игре Боярской и Матвеева чувствуется, что они давно устали друг от друга. С мнением актера согласились и многие пользователи Сети. Так, зрители подчеркнули, что Боярская играет непрофессионально и вообще совсем не похожа на чувственную и пылкую Анну Каренину.