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Боярская после скандала пришла на премию

Лиза Боярская. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Москве в академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялось торжественное вручение национальной театральной премии "Золотая маска". 23-ю церемонию впервые вел новый президент жюри актер Игорь Костолевский.

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Одной из главных героинь вечера стала Елизавета Боярская. Вероятно, скандальная история вокруг сериала "Анна Каренина", где актриса исполнила главную роль, никак не сказалась на ее настроении. В шикарном сером платье с глубоким декольте Боярская прекрасно выглядела и держалась очень уверенно.

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Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская Актриса

Что касается победителей премии, то лучшей драматической постановкой был назван спектакль "Русский роман", передает ТАСС.  Впервые в истории "Золотой маски" была вручена премия в номинации "Лучшая работа драматурга". Ее получил литовский драматург Марюс Ивашкявичюс за сценарий для "Русского романа".

Статуэтку за исполнение лучшей главной женской роли в этом спектакле получила народная артистка Евгения Симонова. Лучшим исполнителем мужской роли в драматической номинации был признан Данила Козловский за роль Гамлета в интерпретации Льва Додина.

Почетные премии были вручены живым легендам театрального искусства – художественному руководителю МХТ им. А.П. Чехова Олегу Табакову и актеру Театра имени Вахтангова Владимиру Этушу. Зал приветствовал артистов стоя. 

Напомним, ранее вокруг нашумевшего сериала "Анна Каренина" разразился крупный скандал. Станислав Садальский жестко раскритиковал работу Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева, которые исполнили главные роли.

Актер заметил, что семейной паре не удалось передать характеры героев и погрузиться в атмосферу их времени. Кроме того, по мнению Садальского, по игре Боярской и Матвеева чувствуется, что они давно устали друг от друга. С мнением актера согласились и многие пользователи Сети. Так, зрители подчеркнули, что Боярская играет непрофессионально и вообще совсем не похожа на чувственную и пылкую Анну Каренину.  

Автор: Светлана Сидорчук20 апреля 2017, 10:23
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