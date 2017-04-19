Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"

Пользователи социальных сетей раскритиковали новую экранизацию "Анны Карениной" в исполнении Карена Шахназарова. Телезрители недовольны как художественным оформлением, так и актерской игрой.

Особенно много критических замечаний досталось Елизавете Боярской. Интернет-пользователи упрекают актрису в непрофессионализме и в том, что она якобы "нисколько не похожа на главную героиню легендарного романа.

В социальной сети Facebook многие высказались на тему "неподходящего" для данной роли низкого голоса артистки. Дескать, Каренина – тонкая и чувственная натура, слабая и страстная женщина. Как оказалось, многие поклонники творчества Льва Николаевича представляли любимых героев не только внешне, но и "узнавали" по голосу. И голос Елизаветы этим представлениям, увы, не соответствует.

Отзывы также пестрят недовольствами по поводу внешнего вида Боярской. Не секрет, что немалая доля романа посвящена душевным терзаниям Анны. На протяжении всей истории героиня находилась на так называемой грани и в состоянии нервного срыва. По мнению многих критиков, Елизавета априори не соответствует подобному женскому образу.

Режиссер многосерийной драмы Карен Шахназаров уже вступился за Боярскую. Он убежден: актриса превосходно справилась с ролью и со всеми поставленными перед ней задачами. "Видимо, она вызывает какой-то повышенный интерес у какой-то части публики", – цитирует Шахназарова издание "Ридус".