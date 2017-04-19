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Меньшов помог Шахназарову с Матвеевым

Максим Матвеев. Фото: пресс-служба Централ Партнершип
Режиссер нашумевшего сериала "Анна Каренина" Карен Шахназаров высказался об исполнителе роли Вронского Максиме Матвееве. Оказывается, муж Лизы Боярской мог и не сыграть в драме.

Продолжение: Самые яркие Анны Каренины в кино
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Режиссер "Анны Карениной" сообщил, что на этапе кастингов он даже выкинул Матвеева из "листа ожидания" и рассматривал других актеров на роль Вронского. Сериал, вышедший на канале "Россия", стал одной из самых обсуждаемых тем в Сети. Некоторые пользователи интернета с пеной у рта спорят, подходит Боярская на роль Карениной или нет.

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Примечательно, что Шахназаров доволен своей Анной. Он заявил ранее, что актриса превосходно справилась с ролью и со всеми поставленными перед ней задачами.

А вот по поводу Вронского у режиссера были сомнения, и никто заранее не планировал, что Анну и ее любовника сыграют супруги Лиза и Максим. Шахназаров рассказал, что поначалу Матвеева на эту роль он не утвердил. У него были другие претенденты.

Фото: пресс-служба Централ Партнершип

"Максима я выкинул из "листа ожидания", пробовал других, но потом стал сомневаться", – признался он. Разобраться с этой проблемой ему помог друг, именитый режиссер Владимир Меньшов, который внимательно посмотрел отснятые пробы и поделился своим мнением.

"Он и указал на Матвеева: "Снимай и даже не думай", – цитирует Карена Георгиевича сайт "Собеседник". – И я не пожалел. Совершенно случайно совпало, что муж и жена играют в кино возлюбленных".

Кадр из сериала

Боярская не скрывает своей радости от того факта, что Матвеев стал ее партнером. "В том, что мы вместе снимаемся – один сплошной плюс. Максим – талантливейший артист, ответственный, въедливый", – не жалеет комплиментов для любимого супруга Лиза.

Она не раз говорила в интервью, что в подходе к работе они с Максимом похожи. "И хорошо, что, приезжая с работы, мы дома репетировали, разбирали какие-то сцены, сочиняли диаграммы отношений наших героев. А еще – за полгода до начала съемок вместе погружались в материал, читали дневники Льва Толстого. Мы с мужем стали еще большими союзниками и соратниками благодаря этой работе", – отметила актриса.

Напомним, по сюжету, идет 1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что офицер, которого он оперирует, – граф Вронский, – тот, кто погубил его мать Анну Каренину и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин все же идет к Вронскому и задает вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту?

Фото: пресс-служба Централ Партнершип

Вронский, в свою очередь, узнает, что врач – тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить. Погрузившись в свое прошлое, Вронский начинает переосмысливать произошедшее почти тридцать лет назад и наконец понимает, что долгие годы находился во власти давно минувших событий. И кто знает, найдутся ли у него силы и захочет ли он, освободиться, отпустить то, что должно стать просто памятью.

Автор: Елена Алешина19 апреля 2017, 22:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие Анны Каренины в кино

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