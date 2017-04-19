Мама прорыдала шесть часов из-за Лизы Боярской

Исполнительница главной роли в нашумевшем сериале "Анна Каренина" Лиза Боярская рассказала, как ее близкие оценили первые серии драмы, вышедшие на канале "Россия". По словам актрисы, ее мама прорыдала шесть часов.

Отец Елизаветы, знаменитый российский актер театра и кино Михаил Боярский посмотрел вместе со всей страной первые две серии "Анны Карениной" режиссера Карена Шахназарова в телеэфире.

"Ему все очень нравится. Но он сказал: "Я не могу смотреть с рекламой. Это невозможно! Невыносимо! Я посмотрю потом". Это очень сложно для сознания людей того поколения – постоянное прерывание, мелькание", – объяснила нежелание отца продолжать просмотр Боярская.

Однако Михаилу хватило и двух серий, чтобы найти в этой версии шедевра классики очевидные достоинства. "Папа сказал, что он соскучился по протяженности, длинному высказыванию, по тому, что можно разглядеть артистов. Он приверженец еще той школы, ему сложно смотреть современные фильмы, где все мелькает, монтажные склейки бесконечные. А тут ритм истории ему очень нравится. Он все равно смотрит, но очень раздражается из-за рекламы, – с улыбкой рассказала Лиза в прямом эфире радио "Комсомольская правда". – Он сказал, что потом еще все посмотрит целиком, без рекламы. Пока он всем доволен".

А вот маме Боярской, народной артистке России Ларисе Луппиан, посчастливилось увидеть всю драму, снятую Шахназаровым, целиком. Родительница актрисы вместе с ней была на предпремьерном прогоне фильма, организованном только для своих.

"Она смотрела вместе с нами в просмотровом зале. Ну мама есть мама, что тут говорить! Она прорыдала все шесть часов. Я не буду озвучивать, что она говорила, это будет немного некрасиво. Но ей очень понравилось, и слава Богу!" – со вздохом облегчения призналась Боярская, мнение родителей для которой очень важно.

В ходе беседы Лиза отметила, что совместная работа с мужем, актером Максимом Матвеевым, доставила ей немало удовольствия. К своей задаче оба артиста подошли с большой ответственностью, проявив истинный профессионализм.

"Это работа, так или иначе. Хоть и прекрасная, интересная, захватывающая, но, тем не менее, мы работали. На площадке и дома, когда репетировали, мы становились по отношению друг к другу партнерами. Остальные семейные регалии отходили на второй и третий план, – заверила Боярская. – Нам обоим, как мне кажется, повезло, нам было очень комфортно работать не в силу того, что мы друг друга хорошо знаем, хотя это тоже важно, а просто мы очень совпадаем по отношению к работе, по тому, как мы подходили к работе над ролью".

И Лиза, и ее супруг очень внимательно отнеслись к тексту оригинала. "У нас совершенно разные школы, но Максим приобрел такие навыки и приспособления на съемках вроде ролевых тетрадей и всего письменного, серьезного погружения в текст первоисточника... А нам это с первого курса прививалось, что любая работа над ролью – это серьезная работа с текстом. Что говорится о персонажах? Какими эпитетами наделяет их автор? Что о них говорят другие персонажи? История до начала действия. Как росла Анна? Кто воспитывал? Как она вышла замуж за Каренина? А Максим читал, что Вронский учился в пажеском корпусе, он прочитал литературу про это пажеский корпус, ведь это оказало влияние на поведение героя. То есть на все эти нюансы у нас было полгода. Мы этим наслаждались, упивались, слушали интересные лекции, смотрели интересные передачи, дневники Льва Николаевича читали", – вспоминает счастливые дни подготовки к работе актриса.

Они с Максимом проделали колоссальную работу. "Это абсолютно театральный метод – подробное погружение и изучение по миллиметрам оригинала, источника, чтобы потом выйти на сцену, сбросить с себя все и жить и переживать все здесь и сейчас. Но без знаний и наполненности будет пусто, – убеждена Боярская. – Всегда видно, когда артист знает, что говорит. У нас с Максимом была эта счастливая возможность, мы обменивались друг с другом информацией, когда репетировали совместные сцены".

По телевизору супруги "Анну Каренину" не смотрят. "Нет, к сожалению, из-за спектаклей и съемок не получается. Но у нас была возможность в просмотровом зале за один день все восемь серий увидеть. Тем, кому наш фильм придется по вкусу, я очень рекомендую пересмотреть его без рекламы как одно произведение", – посоветовала поклонникам любовной драмы Елизавета.