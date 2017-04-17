Боярская потеряла дар речи на съемках

Новая премьера Первого канала обещает порадовать миллионы зрителей. Сериал Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" выйдет на телеэкраны уже 17 апреля. В главной роли на радость поклонникам выступила Елизавета Боярская. Впервые за долгое время актриса дала интервью, в котором рассказала об отношении к творчеству Льва Толстого, о новом прочтении "Анны Карениной" и о своих впечатлениях от съемок.

"Да, я мечтала об этой роли, мне очень нравится это произведение", – призналась Елизавета корреспонденту "Известий", добавив, что изначально с удивлением восприняла новость о новой экранизации Льва Толстого. К слову, о пробах она узнала совершенно случайно – от друга, который решился попробоваться на одну из ролей. "И я подумала: надо бы и мне...", – признается Боярская.

Конечно, она многого опасалась. И того, что экранизаций Толстого в последнее время "слишком много", и нелестных сравнений с Татьяной Самойловой, исполнившей роль Карениной в фильме Александра Зархи.

Однако все страхи оказались напрасными. "...это было большое профессиональное счастье. Все случилось, как было задумано, как мы – Максим Матвеев в роли Вронского, Виталий Кищенко в роли Каренина, я – Анна и, конечно, режиссер Карен Георгиевич Шахназаров – сочинили, прочувствовали и прожили", – рассказала Елизавета. Похоже, это тот случай, когда коллектив съемочной группы по-настоящему доволен результатами проделанной работы.

Безусловно, роль такого яркого литературного персонажа, как Анна Каренина, всегда будет интересна и для режиссеров, и для не лишенных таланта актрис. Герои романа Толстого переживают так называемые вечные чувства и эмоции: страсть, ревность, гнев, ненависть и, конечно же, прощение. Проблемы, которые поднимаются в "Анне Карениной" будут актуальны всегда.

По мнению Елизаветы, набор этих переживаний довольно "банален", но автор преподносит их так, что задеваются чувства любого, даже самого циничного и взыскательного читателя. "Роман можно по-разному трактовать, сочинять непохожие друг на друга сценарные композиции – это зависит от режиссеров, но текст и его идеи всегда будут столь же пронзительными", – считает актриса.

Интересно, что в образе Вронского выступил супруг Боярской – Максим Матвеев. Однако актриса утверждает, что муж в роли партнера по съемкам ничуть не облегчает поставленных задач.

"На площадке мы коллеги и совершенно не имеет значения личный статус", – подчеркнула Елизавета.



Поклонникам Льва Толстого определенно стоит обратить внимание на предстоящую премьеру. Как обещает Боярская, на сей раз мы сможем увидеть совершенно другую Каренину – не привычную всем "даму света", а чувственную и темпераментную женщину. "Она эмоционально подвижная натура, темпераментная и страстная, хотя сама этого про себя еще не знает", – заявила Елизавета, признавшись, что во время работы на площадке не раз по-настоящему испытывала все эмоции своей героини. Съемочной группе с такой точностью удалось воссоздать атмосферу романа Толстого, что у актрисы захватывало дух.