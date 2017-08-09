После смерти у Яковлева нашли внебрачного сына

Появилось неизданное интервью с Олегом Яковлевым, скончавшимся 29 июня. Певец сообщил доселе неизвестные подробности своей личной жизни.

В Интернете были опубликовали записи интервью журналистки Вероники Стрельцовой с бывшим солистом "Иванушек", которые были сделаны несколько лет назад. В разговоре с бывшим солистом Олегом Яковлевым о личной жизни корреспонденту удалось узнать интересные подробности.

По признанию Яковлева, во всех городах России у него было много поклонниц. Чаще всего артист бывал в городе на Неве. Когда Вероника спросила звезды, правда ли, что у него есть ребенок в Санкт-Петербурге, Яковлев ответил утвердительно. "Да, есть, но это мы не будем обговаривать", – признался Олег.

Еще в одном отрывке интервью Яковлев рассказал, что у каждого из участников группы "Иванушки International" была армия поклонниц, но молодые люди старались не вступать с ними в близкую связь: "Мы их тоже распределяем по категориям. По городам или по возрасту, например. Однако, несмотря на то что у нас миллион зрительниц, среди них очень мало тех, с кем кто-то из нас переписывается, перезванивается, ходит в кино. Не говоря о сексе – это такая запретная черта, переступать которую не очень правильно".

Публикация от Страница памяти Олега Яковлева (@yakovlevsinger) Мар 23 2017 в 8:36 PDT

Не исключено, что в скором времени может начаться борьба за имущество музыканта. У певца осталась квартира в центре Москвы. Поскольку артист не состоял в законном браке с Александрой Куцевол, она не имеет прав на собственность возлюбленного. По словам девушки, вопросами завещания она пока не занималась. Если будет установлено, что ребенок действительно является сыном Олега Яковлева, то появится еще один претендент на наследство.

Музыкант также рассказал, что имеет недвижимость в Черногории и Санкт-Петербурге. "Подумываю о недвижимости в Сочи. Небольшую квартирочку в Питере я купил в 2006 году, в Черногории позднее. Может быть, в будущем пригодятся для родственников. И просто как некоторое вложение. Так как я не бизнесмен абсолютно, мне кажется, это разумно", – цитирует Олега сайт "Комсомольская правда".

В понедельник состоялось захоронение праха Олега на Троекуровском кладбище. Именно там будут располагаться могила и памятник артиста, чтобы его могли навещать поклонники. Церемония погребения урны музыканта прошла в кругу близких и коллег певца.