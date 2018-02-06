"Иванушек" поймали на лжи на шоу о Сорине и Яковлеве

Главными героями очередного выпуска шоу "На самом деле" стали солисты группы "Иванушки International". Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов прошли проверку на детекторе лжи.

Музыканты вспомнили своих умерших коллег – певцов Игоря Сорина и Олега Яковлева. Отвечая на каверзные вопросы полиграфолога, Андрей Григорьев-Апполонов признался, что у него был конфликт с Игорем Сориным. Последний якобы злоупотреблял алкоголем и мог напиться прямо на концерте.

"Он был такой человек, что и бутылки пива было достаточно. Он, к примеру, однажды перебрал. Это был четвертый концерт за день. И он сидел на корточках. Я ему сказал: "Какое ты имеешь право выходить таким на сцену?" Был конфликт, который длился час. Но это было один раз. Я там сам перебрал, я был художественным руководителем, я кричал: "Я тебя оштрафую", – вспоминал Андрей.

Певец признался, что был шокирован новостью о том, что Игорь Сорин собирается покинуть группу. Григорьев-Апполонов убеждал музыканта одуматься и не оставлять "Иванушек International". "Я ему сказал: "Не торопись", я уговаривал, просил, угрожал... Не верил, думал, что он прикалывается. Он даже на квартиру еще не накопил. С 1996-го по 1998-й это было. Он человек не от мира сего был, мы с Кирюхой достаточно прагматичные парни. А Игорь был откуда-то оттуда... У него даже не было денег купить студию! Но он не хотел петь песни Матвиенко", – рассказал Апполонов.

Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@ryrik) Ноя 15, 2017 в 3:58 PST

Кроме того, зрителей программы ждал неприятный сюрприз – детектор лжи показал, что гости студии не собирались правдиво отвечать на вопросы экспертов о смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева. Напомним, оба музыканта в свое время решили строить сольную карьеру, однако не снискали успеха и через некоторое время умерли. Игорь Сорин погиб при загадочных обстоятельствах в 1998 году, а Олег Яковлев скончался после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием в июне 2017 года.