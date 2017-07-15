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Жена исполнила предсмертное желание Олега Яковлева

Олег Яковлев и Александра Куцевол. Фото: Пресс-служба
Гражданская жена Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала о предсмертной просьбе артиста. Даже последнее желание певца было всего лишь шуткой.
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Яковлев просил жену сбросить к августу вес. Супруги даже заключили письменное соглашение, записав все условия на бумаге. Снимок этого "договора" Куцевол опубликовала в соцсети.

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Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

"Нашла в своих архивах. Наше Соглашение с Олегом Яковлевым))) Олег всегда был большим ребенком, мы постоянно смеялись-шутили, знаете, такой бесконечный "детский сад". Мы с ним постоянно дурачились) и эта записка – не исключение. Уже не помню, кто тогда выиграл в этой сделке, но на сегодня мой вес – как раз такой, какой хотел Олежка... думаю, он это видит-знает и улыбается", – подписала фото Александра.

Поклонники тут же принялись подбадривать женщину. "Как это мило и трогательно… Сашенька, держитесь, Вашу боль сейчас никакими словами не унять… И все же крепитесь, Бог в помощь!", – написали пользователи Сети под постом Александры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

В последние дни Куцевол часто публикуют в соцсети записи в память о Яковлеве. Так, она уже показла последний снимок артиста и даже открыла сокровенную тайну – почему у них с Олегом не было детей.

Напомним, Олег Яковлев скончался 29 июня на 47-м году жизни. Прощание с экс-солистом "Иванушек International" прошло несколько дней спустя. Музыканта кремировали.

Автор: Алёна Нестерова15 июля 2017, 10:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Последняя фотосессия Олега Яковлева

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