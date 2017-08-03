Жена обнародовала последний совместный снимок с Яковлевым

Александра Куцевол до сих пор не может пережить утрату любимого. Девушка часто пересматривает совместные фото с Олегом и делится ими с поклонниками певца.

Чуть больше месяца назад на 48-м году ушел из жизни экс-солист популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Мужчина страдал от двустороннего воспаления легких. Врачи пытались, но не смогли восстановить здоровье звезды.

Любимая женщина певца Александра Куцевол не может совладать с болью от утраты Олега и часто делится с его поклонниками фотографиями, на которых они запечатлены вместе. Недавно Саша обнаружила их последний совместный снимок и рассказала, при каких обстоятельствах он был сделан.

"17 мая, гастроли в Санкт-Петербурге. Мы приехали на саунд-чек и вышли пообедать. Стояла неожиданно хорошая погода, и я предложила сфотографировать Олега на фоне Невы, а он настоял на фото вместе. Я еще упиралась: "Не хочу, не так одета, ветер, прическа", а он практически "заставил".

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Авг 3 2017 в 3:17 PDT

Олег, кстати, часто настаивал на наших с ним фотографиях для "Инстаграма", а я не любила лишний раз афишировать наше счастье. Так и появился этот снимок, который тогда я все же уберегла. Ну, а вот сегодня делюсь им, ведь терять мне уже нечего", – подписала пост девушка.

Фанаты до сих пор не верят в то, что любимого певца больше нет. Они сячески поддерживают убитую горем Сашу и благодарят ее за то, что она продолжает публиковать фотографии артиста. "Сашенька, какая же вы умничка. Спасибо, что делитесь с нами снимками, Олежка всегда рядом", "Сашенька, ты большая молодец, все будет хорошо. В свое время да, счастье прятать – это правильно. Держись, Сашуня, мы все рядом", "Все еще не верится. Какая красивая фотография, и Олег такой жизнерадостный", – оставили комментарии поклонники.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Мар 23 2017 в 11:49 PDT



