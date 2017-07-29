Жена Олега Яковлева раскрыла его увлечение

Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер ранним утром 29 июня. Спустя ровно месяц после этого его гражданская жена Александра Куцевол всопмнила о том, как он хотел провести лето 2017 года.

"Месяц. Тебя Здесь нет уже ровно месяц... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. ред.)", – написала на своей странице в Instagram Александра Куцевол. Она решила вспомнить о том, каким был супруг.

"Ты всегда любил лето, потому что можно много просто гулять, увлеченно шагая по миру. И планировал этим летом объехать пол-Европы!", – добавила она. По ее словам, солисту "Иванушек" нравились именно пешие прогулки. "Ты обожал долгие прогулки по улочкам городов и гордо заявлял: "Аж все лапы стер")) а я любила просто быть рядом", – призналась жена Олега Яковлева. "Какое же это было счастье – просто держать тебя за руку, обнимать! Люблю. Скучаю...", – закончила она.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Июл 29 2017 в 5:49 PDT

Подписчики сочли за свой долг поддержать Куцевол и буквально засыпали вдову словами поддержки. Кто-то вспомнил, что совсем недавно ушла из жизни еще один близкий всем, кто знаком с "Иванушками", человек – сестра Андрея Григорьева-Аполлонова Юлия.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Июл 22 2017 в 4:03 PDT

В одном из своих предыдущих интервью Александра Куцевол рассказала о своих чувствах по поводу потери мужа. "Честно говоря, не понимаю, почему Олег не остался. Врачи давали хорошие прогнозы... Его сердце не выдержало такой нагрузки, огромного количества лекарств. Олег, видимо, бессознательно чувствовал что-то и на ментальном уровне принял решение, что уйдет", – заметила она.