Вдова заговорила о странных совпадениях после смерти Яковлева

Вдова певца Олега Яковлева Александра Куцевол дала большое интервью. Она рассказала, что замечает странные совпадения после смерти артиста.

По словам Куцевол, с ней начинает происходить все, о чем когда-то мечтал Яковлев. "Звучит странно, но это правда", – отметила она.

Вдова заявила, что ей предложили снимать репортажи в Сочи для известного телеканала. Сначала она даже удивилась и отказалась, но после ее уговорили. "Любимый мечтал, чтобы я вернулась "на телек", – рассказала Куцевол.

Этим странные совпадения не ограничились. "Недавно летала на Кипр делать видеосъемку по сетевому маркетингу. Олег часто говорил: "Пройди курсы видеоператоров, и тогда я куплю тебе хорошую камеру". Даже не знаю, что он мне еще приготовил…" – цитирует ее "Стархит".

Рассказала вдова и о судьбе памятника на могиле Яковлева. По ее словам, художник уже работает над дизайн-макетом. "После его утверждения начнем искать скульптура и выбирать материал", – заявила она. Куцевол добавила, что друзья и поклонники вызвались помочь с установкой могильной плиты.

Напомним, Олег Яковлев скончался 29 июня на 47-м году жизни. Прощание с экс-солистом "Иванушек International" прошло несколько дней спустя.

Как писали Dni.Ru, популярного исполнителя. Лишь в начале августа урну с прахом артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.