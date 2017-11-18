Что стало с могилой Олега Яковлева
По словам Радова, он часто навещает приятеля. "Практически каждую неделю. Троекуровское кладбище оно довольно–таки элитное, и там есть место, где дают инструменты, чтобы ты мог убраться на могиле. Каждый раз, когда я прихожу на могилу Олега, там практически идеальная чистота. Очень много цветов. Живых", – отметил артист.
Однако пока Яковлеву не установили памятник. Более того, семья покойного музыканта даже еще не думала об этом. Но, по словам актера, в этом нет ничего неуважительного.
"Просто это решение должно созреть. Не хочется просто положить камень. Хочется, чтобы в памятнике отражалась сущность Олега, очень интересного и известного, чтобы это было что-то особенное", – пояснил Радов.
Актер подчеркнул, что у родных Яковлева нет сейчас проблемы ни в деньгах, ни в людях, которые бы установили памятник. "Когда придет время, мы обязательно обсудим макет памятника и с племянницей Олега Таней, и с его гражданской женой Сашей, и с Игорем Матвиенко, и с некоторыми поклонниками Яковлева", – цитирует "Комсомольская правда" Радова.
Напомним, Олег Яковлев скончался 29 июня на 47-м году жизни. Прощание с экс-солистом "Иванушек International" прошло несколько дней спустя. Музыканта кремировали. Лишь в начале августа урну с прахом артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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