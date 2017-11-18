Что стало с могилой Олега Яковлева

Певцу из "Иванушек" Олегу Яковлеву 18 ноября исполнилось бы 48 лет. Близкий друг певца актер Роман Радов рассказал, почему Олегу не поставили памятник, и в каком состоянии находится его могила.

По словам Радова, он часто навещает приятеля. "Практически ка­ждую неделю. Тро­екуровское кладбище оно довольно–таки элитное, и там есть ме­сто, где дают инстру­менты, чтобы ты мог убраться на могиле. Каждый раз, когда я прихожу на могилу Олега, там практически ид­еальная чистота. Оче­нь много цветов. Жив­ых", – отметил артист.

Однако пока Яковлеву не установили памятник. Более того, семья покойного музыканта даже еще не думала об этом. Но, по словам актера, в этом нет ничего неуважительного.

"Просто это решение должно созреть. Не хочется просто положить ка­мень. Хочется, чтобы в памятнике отражал­ась сущность Олега, очень интересного и известного, чтобы это было что-то особе­нное", – пояснил Радов.

Актер подчеркнул, что у родных Яковлева нет сей­час проблемы ни в де­ньгах, ни в людях, которые бы установили памятник. "Когда придет время, мы обязательно обсу­дим макет памятника и с племянницей Олега Таней, и с его гражданской женой Саше­й, и с Игорем Матвиенко, и с некоторыми поклонниками Яковлева", – цитирует "Комсомольская правда" Радова.

Публикация от Страница памяти Олега Яковлева (@yakovlevsinger) Ноя 17 2017 в 1:28 PST

Напомним, Олег Яковлев скончался 29 июня на 47-м году жизни. Прощание с экс-солистом "Иванушек International" прошло несколько дней спустя. Музыканта кремировали. Лишь в начале августа урну с прахом артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

