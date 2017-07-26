"Иванушек International" преследует злой рок

Группа "Иванушки International" переживает нулевой период. Судьба дала ребятам многое, а теперь Вселенная забирает долги.

По мнению ясновидящей Кажетты Ахмеджановой, над "Иванушками International" навис злой рок. Внезапная смерть Олега Яковлева, уход из жизни сестры одного из солистов – все это погрузило в депрессию участников проекта.

Коллектив давно вырос из своих композиций. То, что артисты поют, давно не соответствует ни их возрасту, ни имиджу. Однако это еще не конец карьеры: "Иванушкам" просто нужно выйти на другой уровень.

"Я вижу, что у группы впереди еще два суперхита. Эти песни полюбят старые поклонники и найдутся миллионы новых фанатов. "Иванушки" просто произведут фурор. Продюсер думает о том, чтобы собрать новых "Иванушек". Ребята в душе это понимают и, возможно, воспринимают как предательство", - рассказала ясновидящая.

"Андрей Григорьев-Аполлонов сильнее всех переживает проблемы внутри команды и сам себя грызет, словно пытаясь понять, есть ли его вина в уходе Олега Яковлева из жизни, – добавила Кажетта. – Не исключено, что он считает, что оказывал недостаточно внимания другу, покинувшему проект и ушедшему в свободное плавание. Кстати, у Рыжего есть мысли по созданию своего проекта, где он будет выступать в роли продюсера".