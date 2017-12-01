Вдова Олега Яковлева ответила на гнусные обвинения

Вдова солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала о нападках общественности. Женщина ответила на обвинения.

По ее словам, некая журналистка развязала в Сети целую компанию против безтешной вдовы. Нечистоплотная девушка обвиняет Куцевол в растрате денег Яковлева и наплевательском отношении к могиле певца. Якобы, Александра не следит за местом захоронения музыканта и не хочет устанавливать памятник, деньги на который собирали все родственники артиста.

"Понятное дело, что до памятника пока дело не дошло. К этому я подхожу основательно – надо выбирать, обдумывать эскиз. Я не собираюсь никому ничего объяснять и доказывать в этом деле. Могу сказать одно, работа над памятником идет. Всему свое время. Актрисе Людмиле Касаткиной памятник поставили спустя три года. Никто не возмущался. Это же не просто камушек положить", – приводит газета "Московский Комсомолец" слова Куцевол.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Ноя 17 2017 в 11:25 PST

Она утверждает, что все это дело рук той самой журналистки. Якобы, у нее был конфликт с Олегом Яковлевым. Музыканта оскорбила одна из статей женщины. "Ты автор статьи. Ты посягнула на частную собственность, ты обидела меня и Сашу. Если ты журналистка поганая, то значит – это твои проблемы. Больше я не хочу тебя видеть. Пожалуйста, освободи меня", – заявил ей Яковлев.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Июл 29 2017 в 5:49 PDT

По словам Куцевол, после этого конфликта недоброжелательница пропала на четыре года. Она вновь объявилась уже после смерти музыканта. "Теперь она знает, что он уже не ответит, поэтому развернула войну против меня. Более того, эта дама некоторое время назад предоставила журналистам аудиозапись якобы интервью с Олегом, где он говорит, что у него есть ребенок", – возмущается вдова Яковлева.