Шпионские игры

Как спецслужбы взламывают смартфоны

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал о приемах, при помощи которых за пользователями смартфонов ведется слежка. Он подчеркнул, что самому пользователю практически невозможно узнать, что его телефон теперь принадлежит не только ему и тщательно собирает и передает "на сторону" сведения о своем владельце. В рамках программы Би-би-си "Панорама" вышел фильм Питера Тэйлора "Эдвард Сноуден: шпионы и закон", в которой сам бывший сотрудник американских спецслужб раскрыл некоторые секреты, касающиеся информационной безопасности.