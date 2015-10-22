Шпионские игры

В рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади, сопровождавшихся насилием по отношению к представителям власти, Следственный комитет провел обыск в жилище члена ПАРНАСа и ответственного секретаря Независимого совета по правам человека Натальи Пелевиной. Правоохранители обнаружили у нее шпионскую аппаратуру – ручку со встроенной видеокамерой, которую она могла использовать для записи компромата, в том числе и на своих соратников. В России продолжается расследование, касающееся массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.