Шпионские игры

Материалы о попытках иностранных граждан получить данные о российских военных самолетах переданы в МИД
Обыск в жилище Натальи Пелевиной прошел в рамках расследования дела о беспорядках на Болотной площади
Человек, пытавшийся подслушать разговор двух президентов в Анталье, оказался сотрудником Белого дома
Сайт WikiLeaks начал публикацию секретной переписки директора американского разведывательного управления
Эдвард Сноуден рассказал о приемах, при помощи которых за пользователями смартфонов ведется слежка
Обмен был осуществлен на КПП "Куничина гора" в Псковской области на мосту через реку Пиуза
Американские власти пояснили, что введенные ограничения не действуют в случае "чрезвычайных обстоятельств"
Министерство государственной безопасности ЛНР задержало предпринимателя из Луганска за шпионаж
В информсистемах органов власти обнаружены программы иностранных разведок
Спецслужбы рассказали об агенте МИ5, завербованном СССР для шпионажа во время Второй мировой