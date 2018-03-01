Новинки театра и кино

"Наташа" в Театре Наций: пособие по выживанию в Москве для приезжих провинциалов

Цыганенок постучался в дверь со словами: "Дайте воды напиться, а то так есть хочется, что аж переночевать негде". Примерно как в этом старом анекдоте случилось и с героиней спектакля "Наташа" Светланы Земляковой, премьера которого состоялась в Театре Наций. Ох, уж эти коренные москвичи, живущие на Тверской! Получили они свои огромные квартиры от служивших в органах дедов, привыкли к персональным водителям, но к простой жизни с их МФЦ, налоговой и полицией в большинстве своем оказались совершенно не приспособлены.