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Среда 19 августа

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Новинки театра и кино

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Наталья Тенякова перед смертью прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью

Наталья Тенякова перед смертью прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью
Не стало Натальи Теняковой – звезды Художественного театра. Они пришла туда в 1988 году по приглашению Олега Ефремова и сыграла в полутора десятках постановок. Одной из последних работ стал моноспектакль "Говорит Москва" по пьесе Юлии Поспеловой. Премьера состоялась в апреле 2022 года. И сегодня, накануне похорон актрисы, мы решили повторить тот материал – в память о ней. "Говорит Москва!" – такими словами Юрий Левитан 6 марта 1953 года "с чувством великой скорби" начал сообщать трудящимся Советского Союза о смерти Иосифа Сталина.

От великого распутника до святого: рассказанная SHAMAN история потрясла Кремль

От великого распутника до святого: рассказанная SHAMAN история потрясла Кремль
Премьера этно-оперы "Князь Владимир" оказалась во многом символичной. Она состоялась в день юбилея написавшего ее композитора Игоря Матвиенко и в день памяти Антона Коробкова-Землянского, пресс-секретаря исполнившего главную партию SHAMANа. А еще она прошла в Кремле – святом для каждого россиянина вместе, рядом с которым стоит памятник крестителю Руси Владимиру Великому, о жизни которого и рассказывает спектакль. Около 40 миллионов рублей государственных и частных вложений, 12 лет работы, 10 месяцев сводных репетиций, 350 костюмов, 150 артистов в труппе, 60 музыкантов – цифры и размах у этой постановки внушительные.

Ешь, танцуй, веселись: самый вкусный мюзикл представили в Москве

Ешь, танцуй, веселись: самый вкусный мюзикл представили в Москве
К трем сотням театров, которые есть в Москве, добавился еще один. Недалеко от Белорусского вокзала распахнул двери выполненный в стилистике ар-деко "Одеон", который наверняка станет новым модным центром притяжения. Корреспондент "Дни.ру" побывал на первой премьере. Это место повидало многое.

"Наташа" в Театре Наций: пособие по выживанию в Москве для приезжих провинциалов

"Наташа" в Театре Наций: пособие по выживанию в Москве для приезжих провинциалов
Цыганенок постучался в дверь со словами: "Дайте воды напиться, а то так есть хочется, что аж переночевать негде". Примерно как в этом старом анекдоте случилось и с героиней спектакля "Наташа" Светланы Земляковой, премьера которого состоялась в Театре Наций. Ох, уж эти коренные москвичи, живущие на Тверской! Получили они свои огромные квартиры от служивших в органах дедов, привыкли к персональным водителям, но к простой жизни с их МФЦ, налоговой и полицией в большинстве своем оказались совершенно не приспособлены.

Жена иноагента Пугачева неожиданно появилась на концерте Киркорова в Кремле

Жена иноагента Пугачева неожиданно появилась на концерте Киркорова в Кремле
Если бы Филиппа Киркорова не было, его стоило бы выдумать. Этот человек-праздник делает наш мир ярче, веселее, экстравагантнее. Народ обсуждает его причудливые костюмы, перемены во внешности, искрометные фразы. И даже не верится, что королю российской эстрады 30 апреля исполняется 56 лет! Весь прошлый год прошел под знаком юбилея Лучезарного.

Кризис нежного возраста: премьера спектакля "Это все она" с Викторией Толстогановой

Кризис нежного возраста: премьера спектакля "Это все она" с Викторией Толстогановой
Как найти ключ к детской душе. Все ли вы знаете о своих детях? Какую музыку слушают, с кем общаются, кого любят и ненавидят? Нам порой кажется, что если ребенок сыт, одет и сносно учится, то вроде бы и все в порядке.

Когда жена изменила с другом, а квартиру залила канализация: спектакль "Час тишины" учит выживанию в аду

Когда жена изменила с другом, а квартиру залила канализация: спектакль "Час тишины" учит выживанию в аду
Любопытная премьера в театре на Неглинке "В настоящее время каждый имеет свое право", – говорил Шариков в булгаковском "Собачьем сердце".

"Войцек" в театре Маяковского: стильное убийство

"Войцек" в театре Маяковского: стильное убийство
Премьера, о которой будут говорить В 1922 году руководителем Театра революции был назначен Всеволод Мейерхольд, которого считают новатором и реформатором театрального искусства.

"Женщины Лазаря" в РАМТе: Уварова рассказала о драме гениального физика

"Женщины Лазаря" в РАМТе: Уварова рассказала о драме гениального физика
Премьера, которую нельзя пропустить! Молодежный театр продолжает исследовать советскую эпоху через людей и явления.

Сказки от Камбуровой, ностальгия от Стоцкой и женская сущность от жены Хабенского: главные премьеры зимы

Сказки от Камбуровой, ностальгия от Стоцкой и женская сущность от жены Хабенского: главные премьеры зимы
"Всем сестрам по серьгам" – этой пословицей можно описать спектакли, которые будут идти в январе. Современный взгляд на классику, адаптированные для взрослых детские сказки, возможность совместить поход в театр с экскурсией по уникальному особняку – только успевай выбирать! "Нянины сказки"Режиссер Гульназ БалпеисоваЗима – время, когда особенно остро ждешь чуда, мечтаешь о тепле и веришь в сказку.

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