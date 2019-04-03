На Западе признали технологическое лидерство "Росатома"
По сравнению с остальными мировыми поставщиками Россия обладает самыми передовыми ядерными реакторами, уверен Йео. "Россия является ведущим экспортером своих ядерных технологий, она занимает более 50% мирового рынка", – сказал парламентарий в интервью саудовскому онлайн-изданию Sabq.
Эксперт напомнил о больших проблемах в строительстве атомных электростанций, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и Франция. После этого есть три страны, которым можно доверить подобный проект – Россия, Китай и Южная Корея, подчеркнул аналитик. По его словам, Москва, Пекин и Сеул предлагают хорошие технологии, но все же между ними есть некоторые отличия.
Российские разработки он назвал самыми надежными и проверенными, но за высокое качество необходимо платить, отметил Йео. "Россияне, вероятно, будут продвигать возможности локализации цепочки поставок, а также предоставят полную программу обучения для местных сотрудников и операторов", – предположил эксперт. Никто не может дать базовый пакет услуг, подобный тому, который предлагает Москва, приводят слова эксперта РИА Новости.
Стоит отметить, что в России за последние годы были реализованы сразу несколько крупных проектов в сфере мирного атома. Так, в 2016 году запущен первый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-1200. Энергоблок полностью соответствует всем современным требованиям по безопасности и эффективности.
А в 2018 году введен в эксплуатацию первый блок Ленинградской АЭС-2. На нем установлен тот же реактор. Всего в России в настоящий момент сооружается шесть блоков.
Госкорпорация "Росатом" активно выходит на международные рынки. Сейчас в перечне зарубежных проектов компании – 36 блоков атомных электростанций в разных странах мира.
"Росатом" – единственная в мире корпорация, которая обладает необходимыми возможностями и технологиями по всем направлениям атомной энергетики. Компания готова создавать целые атомные отрасли в других странах, не только строить и обслуживать энергоблоки АЭС и исследовательские реакторы, но и реализовывать научно-исследовательские проекты, готовить национальные кадры для энергетики, создавать необходимую законодательную базу.Ранее "Дни.ру" писали, что "Росатом" планирует уже в этом году открыть в Москве первый Центр аддитивных технологий. Тогда же начнется производство серийных 3D-принтеров - полностью результат отечественного производства.
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