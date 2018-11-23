"Росатом" полностью выполнил обязательства по гособоронзаказу-2018

Госкорпорация "Росатом" в текущем году выполнила на 100% обязательства по государственному оборонному заказу. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.



Один из главных приоритетов в работе атомной отрасли – обеспечение обороноспособности России. Совместно с Министерством обороны и воинскими частями, составляющими ядерный щит страны, государственная корпорация "Росатом" гарантируют реализацию политики России по ядерному сдерживанию.

Госкорпорация выполняет обязательства по оборонному заказу в рамках развития вооружений стратегического назначения. Вместе с тем "Росатом" принимает участие в создании неядерного типа вооружений. Оборонный комплекс "Росатома" поддерживает уже имеющиеся ядерные заряды и в случае необходимости проводит их модернизацию.

В условиях безъядерных испытаний госкорпорация ответственна за постановку на боевое дежурство более качественных и совершенных зарядов.





Стоит отметить, что "Росатом" – это единственная структура, которая всегда полностью выполняет государственный оборонный заказ. Об этом ранее заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он возглавлял отечественную атомную отрасль 11 лет – с 2005 по 2016 годы.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о начале изготовления на Чепецком механическом заводе (часть топливной компании "Росатома" "ТВЭЛ") пилотных образцов сверхпроводящих проводов, предназначенных для Кольцевого коллайдера будущего (Future circular collider, FCC) – самого большого в мире ускорителя частиц.

Производство ведется в рамках соглашения между АО "ТВЭЛ" и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN). До конца текущего года на ЧМЗ изготовят четыре варианта сверхпроводников, после чего они пройдут квалификационные испытания.