"Росатом" откроет первый Центр аддитивных технологий в Москве

Госкорпорация "Росатом" планирует в 2019 году открыть в российской столице первый Центр аддитивных технологий и начать производство серийных 3D-принтеров. Об этом в четверг, 28 марта, сообщили в топливной компании "ТВЭЛ", которая входит в структуру "Росатома".



Первые серийные 3D-принтеры сертифицированы как результат отечественного производства. Их первый серийный выпуск, а также разработка "Росатомом" собственного программного обеспечения для 3D-печати и открытие в Москве Центра аддитивных технологий с пятью машинами станут ключевыми событиями 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы "ТВЭЛ".

В ее составе действует компания-интегратор "Русат", развивающая аддитивные технологии в рамках всей отечественной атомной отрасли. Генеральный директор "Русат" Алексей Дуб отмечает, что центры аддитивных технологий призваны не только выполнять заказы по 3D-печати, но и демонстрировать потенциальным заказчикам изделий и оборудования возможности технологий "Росатома".

Благодаря "Русат" "Росатом" смог создать конструкторскую документацию на 3D-принтеры RusMelt – это типовая модель, которая в ближайшее время выйдет на серийное производство на площадке научно-производственного объединения "Центротех", расположенное в Свердовской области, город Новоуральск. НПО также является частью "ТВЭЛ".

Мировой рынок аддитивного производства растет ошеломляющими темпами. Ожидается, что к 2025 году он достигнет 45 миллиардов долларов, а к 2035 – 350 миллиардов. Вместе с тем усиливается конкуренция игроков отрасли.

Так, за последнее время стоимость принтеров трехмерной печати снизилась почти на треть, а стоимость изделий, производимых на них, рухнула на 90%. "В будущем цены на 3D-принтеры и порошки для аддитивной печати могут снизиться еще на 30%", – приводит сообщение пресс-службы "ТВЭЛ" ТАСС.

В компании отметили солидный портфель потенциальных заказчиков, наработанный "Русат" за первые годы существования – два миллиарда рублей. В соответствии со стратегией развития бизнеса, к 2025 году портфель твердых заказов вырастет почти до 26 миллиардов рублей, при этом 18,4 миллиарда – по зарубежным проектам.

К 2030 году стоимость заказов увеличится до 61,6 миллиарда рублей, прогнозируют в "ТВЭЛ". Из них 46,8 миллиарда – заказы на экспорт.