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Hi-tech

Обнаружен самый опасный объект во Вселенной

Фото: pixabay.com
Американские астрономы обнаружили самый яркий объект в ранней Вселенной. Он представляет собой квазар, находящийся в 13 миллиардах световых лет от Земли.  
прочитано 368 раз

По словам исследователей, объект находится в том состоянии, в котором был, когда Вселенная "прожила" меньше миллиарда лет. Данный квазар "жил" в конце той эпохи ее эволюции, когда первые звезды делали галактики прозрачными.

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Российские физики "заглянули" в черную дыру

В центре таких массивных галактик обитают черные дыры, чья масса может составлять от миллиона до миллиардов масс Солнца. Пока не совсем ясно, по какой причине образуются эти объекты.

Ранее астрономы полагали, что они возникали путем слияния нескольких крупных черных дыр, сообщает издание Science Alert. Однако наблюдения за первыми галактиками Вселенной заставили астрофизиков усомниться в этом.

Выяснилось, что в них "обитают" черные дыры массой десятки миллиардов Солнц. Эти объекты не успели бы вырасти до таких размеров, если бы "родились" маленькими.

Астрономы по всему миру ищут яркие и большие черные дыры в ранней Вселенной, пытаясь использовать их свет в качестве своеобразных лампад. Излучение и свет, которые они вырабатывают, помогут выявить источники массы, которые питают эти объекты и заставляют их расти быстрее.

Команде исследователей удалось обнаружить нужный объект, наблюдая за ночным небом южного полушария Земли. Ученые заметили яркую точку в созвездии Водолея, расположенную на чрезвычайно далеком расстоянии от Земли – около 13 миллиардов световых лет. 

Изучив ее структуру, ученые заключили, что имеют дело с гигантской черной дырой в центре далекой галактики, выделяющей раскаленную материю с околосветовой скоростью. Астрофизики надеются, что дальнейшие наблюдения за объектом помогут понять, из чего состоят ее галактика и окружающие запасы межгалактического газа.

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Автор: Михаил Вштанов10 июля 2018, 09:02

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