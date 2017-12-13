Российские физики "заглянули" в черную дыру
Обычные и сверхмассивные черные дыры обладают столь сильным тяготением, что его нельзя преодолеть, не превысив скорость света. Никакие объекты или излучение не могут вырваться из-за границы воздействия черной дыры, которая получила название "горизонт событий".
Происходящее за горизонтом событий остается тайной и предметом споров физиков. По мнению большинства ученых, в принципе невозможно заглянуть внутрь черной дыры и изучить ее структуру. Считается, что это приведет к крайне неприятным последствиям – в таком случае не получится "примирить" теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику.
Российские ученые использовали подход, основанный на голографическом принципе. Он состоит в том, что квантовая двумерная система, которая "живет" на границе специального искривленного 3D-пространства, может быть описана внутри него классической гравитационной физикой.
"Таким образом, трехмерное пространство вместе со всем, что происходит внутри, играет роль голограммы, иллюстрирующей происходящее непосредственно в нашей физической системе", – пояснил специалист Математического института РАН Михаил Храмцов.
Астрономы, возможно, впервые сфотографировали черную дыру #черная_дыра https://t.co/K3tOEYfYB8 pic.twitter.com/dCeYZNtppU— Gismeteo News (@GismeteoNews) 15 апреля 2017 г.
Расчеты ученых показывают, что в черной дыре действительно может быть некий аналог термодинамического равновесия, который можно наблюдать в "нормальной" Вселенной. По мнению специалистов, это можно проверить экспериментальным путем, сталкивая частицы, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю.
Если такие частицы находятся внутри магнитных ловушек, то при облучении лазером или другими источниками энергии будут вести себя примерно таким же образом, как и материя внутри "плоских" черных дыр. Как отмечает Храмцов, в ближайшем будущем российские физики попытаются найти ответ на другой важный вопрос, связанный с черными дырами: теряется ли информация при прохождении материи через горизонт событий, пишет РИА Новости со ссылкой на Journal of High Energy Physics.
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