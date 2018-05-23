Гибель человечества изменит Солнечную систему

Земля без людей превратится в выжженную пустыню. Будущее Солнечной системы после гибели человечества предсказал американский астрофизик Этан Сигель.

Космос в какой-то мере станет чище после того, как люди исчезнут с лица земли. В нем будет меньше газа и пыли, а тусклые старые звезды скопятся в пределах большого эллиптического гало. Солнце увеличится в размерах до 300 раз, а наша планета лишится атмосферы и превратится в сухую каменистую пустыню.

По расчетам Этана Сигеля, Солнечная система станет планетарной туманностью. Млечный Путь поглотит свои галактики-спутники - Большое и Малое Магеллановы Облака. Ученый заявил, что через миллиарды лет выжившие разумные существа будут думать о перелете на другие планеты. Что за разумные существа останутся после гибели человечества, астрофизик не уточнил, передает телеканал "360".

По прогнозам Сигеля, после того как Млечный Путь сольется с Андромедой, другие звездные скопления отдалятся из-за расширения Вселенной. Новые разумные жители увидят совсем другое небо над головой. Из-за чрезмерной удаленности других галактик они не будут ничего знать о Большом взрыве, пишет РИА ФАН.

Американский астрофизик Этан Сигель ведет колонку на страницах журнала Forbes. Она называется "Спроси у Этана".

Dni.Ru сообщали о том, что ученые из Китая нашли новое объяснение загадочным радиовсплескам, которые связывали с деятельностью инопланетных цивилизаций. Они пришли к выводу, что виновником быстрых всплесков является особый тип нейтронных звезд – странные звезды. В их недрах образуется так называемый кварковый суп, состоящий из различных видов кварков.

