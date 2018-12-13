Поток Геминиды: на россиян обрушился метеоритный дождь
Пик активности потока Геминиды – одно из самых значимых ежегодных событий в своем роде. Этому явлению уделили внимание даже в Google — компания создала doodle, в нескольких кадрах повествующий о метеоритном дожде.
"В 2018 году пик метеорного потока придется на ночь с 13 по 14 декабря. Международная метеорная организация прогнозирует до 120 метеоров в час на темном, не засвеченном городскими огнями небе", – говорится в сообщении Московского планетария.
Сами метеоры потока Геминиды представляют собой рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон. Наблюдать их можно, естественно, только при ясной погоде.
Желающим в полной мере насладиться космическим спектаклем потока Геминиды советуют выехать за город – там небо не засвечивают фонари, реклама и фары автомобилей. Не стоит забывать, что на дворе декабрь: лучше тепло одеться и запастись горячими напитками, передает Пятый канал.
Астрономы отмечают, что радиант – область, откуда визуально вылетают метеоры потока Геминиды, – расположен в созвездии Близнецов. В декабре его хорошо видно над южным горизонтом, особенно после двух часов ночи. А луна в эту ночь будет близка к новолунию – и наблюдениям за потоком Геминиды не помешает.
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