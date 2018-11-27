НЛО или болид: россиян напугала яркая вспышка
Картина, которую наблюдали многие автомобилисты в Новосибирске в 09:00, напомнила жителям города о происшествии в Челябинске. Темное небо неожиданно прорезала изумрудная вспышка. Однако дальше оптических эффектов дело не пошло: пришелец из космоса, судя по всему, сгорел в атмосфере.
Автомобилисты тут же стали выкладывать в Сеть записи с регистраторов. Обилие информации обрадовало ученых, которые взялись исследовать кадры.
"Скорее всего, это метеор, болид. Повезло, что погода сегодня хорошая, потому что в последние дни была сильная облачность, такое явление просто прошло бы незамеченным. Если бы днем упал, тоже никто бы и не заметил", – прокомментировал космическое явление замдиректора Большого новосибирского планетария Илья Орлов.
Ученые намерены по цвету и яркости вспышки сделать вывод о химическом составе метеора. А по географической метке точки входа в атмосферу – определить орбиту этого тела.
Астрономы говорят, что пришелец был совсем маленький — несколько миллиметров или сантиметров в диаметре. Такие метеоры не представляют никакой опасности для людей. Они полностью сгорают в атмосфере – хоть их появление и сопровождается впечатляющими спецэффектами, пишет сайт "Комсомольская правда".
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