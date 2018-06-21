Жуткий взрыв в небе помог россиянам увидеть НЛО (видео)

Жители Воронежа утверждают, что стали свидетелями падения метеорита. Некоторые очевидцы сообщили, что видели яркую вспышку и странное небесное тело.



Жители Воронежа поделились фотографиями и видеозаписями, на которых заметен странный след в небе. Многие усомнились, что это был действительно метеорит и сочли его инопланетным объектом.

Однако позже в сообществе "Настоящий Воронеж" соцсети "ВКонтакте" появился ролик с видеорегистратора одного из автомобилей. Там четко видно, что небесное тело взрывается в воздухе, после чего появляется яркая вспышка. Некоторые пользователи Сети предположили, что это некий снаряд, запущенный на военных учениях.