Российский ученый нашел танк на Марсе

Российский ученый-уфолог Владимир Владимиров рассказал о неожиданной находке на Марсе. При анализе фотографий с Красной планеты, сделанных NASA, он обнаружил на поверхности небесного тела танк.

Владимир Владимиров исследовал поверхность долины Маратон, которая расположена на западе кратера Индевор. Ученый тщательно рассматривал камни на снимках с Марса в поисках каких-либо следов инопланетной жизни. В результате среди булыжников он разглядел подбитый танк.

На многократно приближенном фрагменте фотографии можно разглядеть бронированную башню, опущенную вниз пушку и даже гусеницы. Исследователь отметил, что объект на фотографиях похож на российский танк Т-34 и американский M-103.

"Это больше, чем просто артефакт!" – написал он в социальной сети Facebook. "Это доказательство того, что на Марсе была война. Возможно, ядерная война. Снизу на этом же снимке вы можете увидеть солдат, лежащих под защитными укреплениями!" – пояснил ученый.

Ранее в мае 2017 года Владимир Владимиров тщательно проанализировал другие элементы этого же снимка, сделанного в NASA. Он нашел на нем еще несколько танков, а также статуэтку льва и броню боевой огневой точки.

Напомним, ранее уфолог Джо Уайт, коллега Владимира Владимирова, разглядел на Марсе кассовый аппарат. При этом ученый отметил, что в NASA специально публикуют фотографии с Красной планеты в плохом качестве, чтобы скрыть доказательства существования на ней цивилизации.