Раскрыта загадка "корабля пришельцев" в Антарктиде

Обнаруженный на снимках с Антарктиды россиянином Валентином Дегтяревым объект, который он принял за космический корабль, оказался скалой. Такой вывод сделали ученые, изучившие фото.

Фотографии "НЛО" были сделаны при помощи сервиса Google Earth. Специалисты отметили, что огромная горная порода обнажилась из-за обильного таяния.

"Такие скалы необычны по форме и рельефу и могут напоминать сооружения или космический корабль", – цитирует московского картографа Петра Минаева РИА ФАН . Однако число экспертов, верящих, что нашу планету неоднократно посещали представители внеземной цивилизации, не уменьшается.





Кроме того, как писали Dni.Ru, ученые неоднократно объясняли, что все "постройки", "скелеты" и другие "артефакты" на фотографиях из космоса – не более чем оптическая иллюзия. В этом легко убедиться, если тщательно изучить снимки одного и того же места с разных ракурсов.

Энтузиасты уже находили на фото, сделанных на Марсе, "скелет рыбы", "голову динозавра" и даже "доисторические орудия труда". Ученые NASA считают, что подобные объекты – не более чем причудливо разъеденные горные породы.

Напомним, в марте этого года американский уфолог Скотт Уоринг, ведущий поиски внеземной жизни и НЛО по фотографиям и видеозаписям, размещенным в Сети, сообщил, что ему удалось найти гигантский корабль пришельцев. Он уверен, что летающую тарелку прятали от любопытных глаз в самом центре Солнечной системы.