Учеными Хопкинса раскрыта загадка марсианских дождей

Опубликованы результаты исследования Марса учеными из Смитсоновского института и Университета Хопкинса. Исследователи уверены, что раньше Марс обладал атмосферой, сходной с земной.

Исследовав все имеющиеся научные данные о красной планете, Роберт Крэддок и Ральф Лоренц сделали вывод, что поначалу атмосферное давление на Марсе было вчетверо выше привычного нам земного, – сообщает Лайф.Наука.



Планетологи из США создали уникальную комплексную модель марсианской атмосферы. Так эксперты смогли сделать выводы о свойствах воздушной оболочки планеты, происходящих в ней процессах и динамике ее изменений.

В изначально плотной атмосфере на Марсе выпадали легкие дожди и не было сильных ветров. По мере падения атмосферного давления легкие дожди превратились в ливни, а ветры – в ураганы. Стихия оставляла на поверхности планеты глубокие отметины, которые можно наблюдать и сейчас.

В конце-концов, – пришли к выводу планетологи, – атмосфера Марса стала настолько разряженной, что осадки прекратились, а поверхность стала такой, какой ее сегодня видят астрономы.