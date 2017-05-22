Найден секретный способ очистить память iPhone
Электронный журнал Zdnet порадовал читателей новым лайфхаком, который поможет владельцам iPhone бороться с вечной проблемой нехватки свободного места.
Теперь память смартфона можно оптимизировать, а параметры очистки – контролировать. Новая функция доступна в операционных системах начиная с десятой версии.
Чтобы воспользоваться ею, достаточно войти в раздел "Музыка". Здесь появилась опция "Оптимизация хранилища".
По умолчанию она отключена. Подвинув ползунок и тем самым активировав функцию, вы получите доступ к очистке памяти гаджета.
Вместе с тем появляется возможность выборочного удаления файлов, к которым долгое время система не обращалась.
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