Найден секретный способ очистить память iPhone

Хитрость, о которой молчат производители гаджетов, позволяет оптимизировать хранилище файлов. В предыдущих версиях iOS контролировать объем памяти смартфона было невозможно.

Электронный журнал Zdnet порадовал читателей новым лайфхаком, который поможет владельцам iPhone бороться с вечной проблемой нехватки свободного места.

Теперь память смартфона можно оптимизировать, а параметры очистки – контролировать. Новая функция доступна в операционных системах начиная с десятой версии.

Чтобы воспользоваться ею, достаточно войти в раздел "Музыка". Здесь появилась опция "Оптимизация хранилища".

По умолчанию она отключена. Подвинув ползунок и тем самым активировав функцию, вы получите доступ к очистке памяти гаджета.

Вместе с тем появляется возможность выборочного удаления файлов, к которым долгое время система не обращалась.



