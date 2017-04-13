Как собрать iPhone своими руками
Аллен подробно рассказывает и показывает, как собрать собственный iPhone 6s с объемом памяти 16 гигабайт. Все детали смартфона блогер приобрел на китайском рынке электроники Huaqiangbei в Шэньчжэне, пишет Lenta.ru.
Чтобы найти необходимые составные части телефона, Аллен потратил несколько недель. При этом общая стоимость деталей – более тысячи долларов, однако блогер подчеркивает, что большая часть этих денег была потрачена зря. Реальная же стоимость самодельного iPhone составила около 300 долларов.
В канун Пасхи в подмосковной Барвихе состоялся финал конкурса "Мисс Россия 2017"
Местные власти уверены, что россияне все равно будут смотреть конкурс
Сам политик видит в произошедшем месть за свою работу
Американские политики предвидели неудачный пуск ракеты