Как собрать iPhone своими руками

Если у вас нет денег на покупку iPhone, то его можно собрать своими руками. Интернет-блогер Скотти Аллен опубликовал в Сети ролик, в котором подробно рассказал, как из китайских деталей сделать культовый смартфон.

Аллен подробно рассказывает и показывает, как собрать собственный iPhone 6s с объемом памяти 16 гигабайт. Все детали смартфона блогер приобрел на китайском рынке электроники Huaqiangbei в Шэньчжэне, пишет Lenta.ru.

Чтобы найти необходимые составные части телефона, Аллен потратил несколько недель. При этом общая стоимость деталей – более тысячи долларов, однако блогер подчеркивает, что большая часть этих денег была потрачена зря. Реальная же стоимость самодельного iPhone составила около 300 долларов.







