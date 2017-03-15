У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников

Жуткий инцидент произошел на борту самолета, направлявшегося из Пекина в Мельбурн. На голове у пассажирки взорвались наушники, работающие от батареек.

Происшествие случилось через два часа после взлета. Пассажирка дремала под музыку из наушников, когда вдруг раздался хлопок, сообщается на сайте Бюро транспортной безопасности Австралии.

Девушка почувствовала на лице жжение от загоревшегося устройства. В ужасе она стащила с головы искрящиеся наушники и бросила на пол. Пассажирке и бортпроводникам удалось оперативно потушить пламя с помощью воды.

Имя пострадавшей не сообщается, как и марка взорвавшегося гаджета. Судя по снимкам, которые распространило ведомство, девушка получила серьезные ожоги. Как видно на фотографиях, лицо девушки покрыто сажей, волосы и брови опалены, а руки покрыты волдырями от ожогов.

Инцидент не привел к экстренной посадке лайнера, однако всю оставшуюся часть полета пассажиры ощущали запах расплавленного пластика, батареек и жженых волос. По словам одного из очевидцев, многие кашляли.

Passenger’s Headphones Explodes on Beijing to Melbourne flight- ATSB Issues Safety warning https://t.co/ed6znSSzcr pic.twitter.com/T0CvMQ1oVQ — Henzyworld (@Henzyworld) 15 марта 2017 г.

Руководство Бюро транспортной безопасности подчеркнуло, что число любителей приборов на батарейках растет с каждым днем. В связи с этим пассажиров в очередной раз попросили быть внимательнее к гаджетам такого типа и брать их в салон. Устройство будет под постоянным присмотром и его будет проще потушить в случае возгорания.