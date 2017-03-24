iPhone и iPad превратят в ноутбук
Аксессуары, которые изобрела компания, представляют собой держатели для iOS-устройств. Первое изобретение позволяет использовать iPad в качестве экрана, к которому присоединяется клавиатура с трекпадом (аналог мышки), передает Lenta.ru.
Второе изобретение представляет собой устройство, которое уже оснащено собственным дисплеем, а подсоединенный к нему iPhone будет выполнять роль трекпада. Таким образом, пользователи, у которых есть смартфон или планшет, смогут легко превратить свое устройство в полноценный компьютер.
Авторы патента заявляют, что устройство такого рода также может обладать видеокартой, портами и прочими атрибутами полноценного ноутбука. Для работы компьютеру понадобится iOS-девайс, который предоставит необходимые процессорные мощности.
Напомним, ранее стало известно, как будет выглядеть долгожданный iPhone 8. Планируется, что новый смартфон от Apple повторит дизайн модели 10-летней давности. По информации западных аналитиков, смартфон получит "каплевидный дизайн" – задняя панель и боковые грани аппарата будут более округлыми в сравнении с последними моделями.
Как писали Dni.Ru, Apple представит iPhone 8 осенью 2017 года. Планируется выпустить две модели с LCD-дисплеями и одну с 5,8-дюймовым OLED-экраном.
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