Медведев забанил Навального

Премьер-министр России Дмитрий Медведев закрыл доступ на свою страницу в Instagram для оппозиционера Алексея Навального. Об этом в своем аккаунте Twitter сообщил Навальный.

Оппозиционер назвал в соцсети главу кабинета министров "страшным человеком". "А также выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме. Страшный человек", – написал Навальный.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев является довольно активным и продвинутым пользователем соцсетей. Он регулярно обновляет информацию на своих страницах и собирает миллионы подписчиков.

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Так, страничка Медведева в Instagram насчитывает 2,7 миллионов подписчиков. В Twitter на главу российского кабмина подписаны 5,37 миллионов пользователей. "ВКонтакте" – 2,2 миллиона человек.

А также выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме. Страшный человек pic.twitter.com/UW8NgvKplJ — Alexey Navalny (@navalny) 10 марта 2017 г.

Вместе с тем, в апреле прошлого года в соцсети "ВКонтакте" появилась страничка российского правительства. Медведев даже сделал репост приветственного сообщения к себе на страницу.

Отметим, что страницы правительства России уже долгое время функционируют в Twitter и Instagram. Также у кабмина есть Youtube-канал. Соцсети начали активно использоваться властями в качестве площадки для коммуникации с гражданами.