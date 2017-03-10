Медведев забанил Навального
Оппозиционер назвал в
соцсети главу кабинета министров "страшным человеком". "А
также выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме.
Страшный человек", – написал Навальный.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев является довольно активным и продвинутым пользователем соцсетей. Он регулярно обновляет информацию на своих страницах и собирает миллионы подписчиков.
Так, страничка Медведева в Instagram насчитывает 2,7 миллионов подписчиков. В Twitter на главу российского кабмина подписаны 5,37 миллионов пользователей. "ВКонтакте" – 2,2 миллиона человек.
А также выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме. Страшный человек pic.twitter.com/UW8NgvKplJ— Alexey Navalny (@navalny) 10 марта 2017 г.
Вместе с тем, в апреле прошлого года в соцсети "ВКонтакте" появилась страничка российского правительства. Медведев даже сделал репост приветственного сообщения к себе на страницу.
Отметим, что страницы правительства России уже долгое время функционируют в Twitter и Instagram. Также у кабмина есть Youtube-канал. Соцсети начали активно использоваться властями в качестве площадки для коммуникации с гражданами.
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