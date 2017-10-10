Самый популярный мессенджер в мире оказался опасным

Программист Роб Хитон раскрыл новую брешь в безопасности мессенджера WhatsApp. Злоумышленники могут узнать, во сколько просыпается и ложится спать человек, а также с кем он общается.

Несовершенство в защитной системе программы может позволить шпионить за ее пользователями. Самое тревожное в этой проблеме то, что ей может воспользоваться любой человек, который обладает самыми элементарными навыками программиста. Речь идет об онлайн-статусах владельцев аккаунтов – ее может беспрепятственно получить любой человек, у которого есть компьютер и номер телефона интересующего абонента.

Сначала это может показаться довольно безобидным, но если злоумышленники запишут эти данные, то они смогут понять ваш распорядок дня и даже вычислить, с кем вы переписываетесь в тот или иной момент. Для этого достаточно просто проанализировать и сопоставить информацию о двух аккаунтах.

Например, если человек выходит в интернет, чтобы написать к одному из своих контактов, получатель сообщения, скорее всего, появится в Сети, чтобы ответить; как только это становится закономерностью, появляется возможность сопоставить эту онлайн-активность, чтобы выяснить вероятность того, что эти два пользователя общаются именно друг с другом.

Эксперт по безопасности предупреждает, что эти легко собираются в массовом порядке – для этого достаточно написать элементарное расширение для браузера. С такой задачей справится любой начинающий программист. Собранные данные могут быть проданы сторонним компаниям в рекламных целях. В конце концов, люди с нерегулярным сном являются отличными клиентами производителей снотворных.

Ранее злоумышленники уже использовали WhatsApp для массового шпионажа. Они распространяли среди пользователей мессенджера вредоносные ссылки под видом "шпионского" приложения, предназначенного для слежки за друзьями.Пользователям приходила ссылка на приложение, которое якобы может отслеживать активность их контактов. По ссылке предлагалось скачать "шпионский" софт, но в действительности после нажатия текст отсылается еще 10 друзьям.