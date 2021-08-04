Участница Олимпиады в Токио высказалась о трансгендерах: Станет модно превращать себя в собак

Девушка выступала в категории среди женщин до 57 килограммов. В четвертьфинале она проиграла сопернице из Белоруссии.
Валерия Коблова в беседе с журналистами рассказала, что думает о гендерных стереотипах, связанных с силовыми видами спорта. По словам девушки, последнее время "слабый пол" все чаще стал играть в футбол, заниматься борьбой, а сильный – стоять у плиты и вести хозяйство. Она не видит в этом ничего плохого, ведь каждый человек волен выбирать занятие по себе.
Как отметила Валерия Коблова, для борьба – дело всей жизни. Она добавила, что к ней противоположный пол никогда в жизни не проявлял агрессию в связи с выбором вида спорта. Участница Олимпиады не отрицает, что кто-то может сталкиваться с сексизмом.
Девушка уверена, что современные виды спорта можно делить по половому признаку, правда, все зависит от конкретного случая. "В шахматах – да, в силовых видах – точно нет", – говорит Коблова.
Девушка высказалась и об участии в Олимпийских играх в Токио трансгендерной тяжелоатлетки Лорел Хаббард. Ранее она была мужчиной. По мнению жительницы россиянки, желание сменить пол – всего лишь модное психологическое заболевание.
"Возможно, в будущем станет модно превращать себя в собак, кошек, крокодилов", – цитирует Валерию Коблову сайт "Подмосковье сегодня".
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