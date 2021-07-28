"Гордость!": Исинбаева сделала сальто на кровати из-за победы российских гимнасток на Олимпиаде

Чемпионка покорила поклонников уникальным видео. Елена Исинбаева в восторге от результата российских гимнасток на Олимпиаде в 2021 году.

Женская сборная России по спортивной гимнастике показала в Токио высший пилотаж и превзошла ожидания болельщиков. Команда впервые в истории завоевала золото на Олимпиаде в командных соревнованиях, пишет "Пятый канал". Победа гимнасток произвела на прыгунью с шестом Елену Исинбаеву глубокое впечатление. Чтобы поддержать девушек, чемпионка исполнила на кровати сальто и попросила записать процесс на камеру.

Необычный ролик спортсменка разместила в профиле "Инстаграм". Елена Исинбаева показала акробатическое упражнение в поло ярко-желтого цвета и черных шортах. "Вдохновлённая победой наших гимнасток! Умницы! Гордость! Поздравляю!" — уточнила чемпионка.

Пользователи Сети приятно удивились неожиданному контенту в микроблоге прыгуньи с шестом. Публикация Елены Исинбаевой быстро привлекла внимание поклонников, набрала много лайков и комментариев. Те, кто болели за российских спортсменок на Олимпиаде в 2021, присоединились к поздравлению чемпионки. "Как не любить эту удивительную и фантастическую музу", "Круто, раз 100 пересмотрела. Ура!", "Чувствуется гимнастическое прошлое", "Хорошо, что кровать не картонная", "Очень неплохо и элемент сложнейший", "Лена может все!" — отметили комментаторы.

