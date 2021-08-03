Гимнаст Нагорный выиграл бронзу Олимпиады в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный взял бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Молодой человек соревновался в упражнениях на перекладине. Он принес сборной России 51-ю медаль.
Первое место занял японец Даики Хасимото, вторым стал хорват Тин Србич. Как сообщает Общественная служба новостей, до этого Никита Нагорный выиграл в Токио золото в командном первенстве, а также взял бронзу в личном многоборье.
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