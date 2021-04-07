"Против России": украинская спортсменка набросилась на учениц Тутберидзе

Украинская фигуристка Оксана Баюл нелестно высказалась о ледовом шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду".

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Украины Оксана Баюл опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото афиши ледового шоу "Чемпионы на льду". 43-летняя спортсменка негативно отнеслась к программе Тутберидзе, написав, что дети-участники ее шоу даже не знают, кто придумал оригинальный бренд с таким названием. Женщина добавила, что она всегда будет помнить проект Тома Коллинза, который собрал фигуристов со всего мира. Таким образом, украинка пыталась уколоть Этери Тутберидзе.

Среди фолловеров спортсменки нашлись защитники Тутберидзе, которые заметили, что не стоит умалять достижений российских спортсменов. Одна из подписчиц добавила, что Баюл присоединилась к Родниной в команде "Негативчик против России" и попросила спортсменку смириться с прогрессом, ведь нынешние наши спортсмены "еще покруче, чем прошлые". Впрочем, уязвленная Баюл не согласилась с этим замечанием и продолжила спор – об этом сообщила "Экспресс газета".

Напомним, что "Чемпионы на льду" – это новое шоу команды Тутберидзе, в котором собрались самые яркие и титулованные спортсмены России. Американский проект с таким же названием действительно существовал и создавался компанией Тома Коллинза. Режиссерами-постановщиками нового шоу являются заслуженные тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.